۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۴ ایستگاه مترو آماده بهره‌برداری است

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: چهار ایستگاه شریعتی، ولیعصر، چهارراه فاطمی و عبدل‌آباد آماده بهره‌برداری هستند.

هابیل درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مترو امسال در بخش عمرانی عملکرد خوبی داشته است، گفت: در سال ۹۳، ۲۰ کیلومتر خط مترو ساخته‌ایم که این در دنیا کم نظیر است.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد بخش شمالی خط ۳ و خط ویژه فرودگاه مهرآباد که حدود ۲۰ کیلومتر می‌شود، احداث شده که ۱۸ کیلومتر مختص بخش شمالی خط ۳ و ایستگاه مصلی امام تا میدان قیام است و دو کیلومتر خط متروی ویژه مربوط به فرودگاه مهرآباد است که در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

درویشی با بیان اینکه در روزهای آینده تست سرد این دو بخش انجام می‌شود، گفت: احتمالا بهره‌برداری با تاخیر جزئی اتفاق می‌افتد اما خوشبختانه دو مشکلی که برای تکمیل این دو بخش داشتیم، حل شده و معارض نیروی مسلح و بخش اعتبارات تامین شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران با بیان اینکه از بهمن ماه هر ماه یک ایستگاه به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: چهار ایستگاه آماده بهره‌برداری است. اولین ایستگاه، ایستگاه شریعتی نزدیک پارک ولایت در منطقه قلعه‌مرغی است و  ایستگاه میدان ولیعصر، ایستگاه چهارراه فاطمی و ایستگاه عبدل‌آباد هم آماده بهره‌برداری است که این چهار ایستگاه با پله‌های برقی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در خصوص تکمیل خط ۶ و ۷ مترو نیز گفت: دو دستگاه TBM در این خطوط در حال حفاری هستند و تاکنون ۱۵ کیلومتر مترو ساخته شده که امیدواریم اگر اعتبارات برسد، سال دیگر خط ۷ را به بهره‌برداری برسانیم.

نورا حسینی

