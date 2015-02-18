تشکیل هیات مرجع رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیئتی که مسئول و مرجع رسیدگی به این شکایت‌ها است در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب خواهد رسید و با تشکیل آن مسائل مرتبط با دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها مرتفع می شود.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبات این جلسه افزود: جلسه 759 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کمک به حل این مسئله اعلام آمادگی کرده است، اظهار داشت: یکی از محورهای مورد توجه ما گنجانده شدن این مباحث و برنامه‌ریزی‌ها در برنامه ششم توسعه کشور و برنامه‌های سنواتی است.

مخبر دزفولی گفت: با توجه به طرح نکته‌ای توسط دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم ورود دیوان عدالت اداری در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاره‌ای از مسائل در این زمینه؛ در جلسه در این خصوص تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شد.

رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص هیاتی که مسئول و مرجع رسیدگی به این شکایت‌ها است و ترکیب، وظایف و ماموریت‌های آن باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد گفت: این هیات مسئول رسیدگی به مشکلات و شکایات اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها در زمینه‌هایی نظیر بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی، مباحث آموزشی و... خواهد بود که امیدواریم با تشکیل این هیئت مواردی که توسط دیوان عدالت اداری مطرح شده است حل شود.

وی اظهار داشت: دستور اصلی این جلسه گزارش وضعیت ازدواج و مشکلات آسیب طلاق در کشور بود که در آن عوامل گوناگون که در تاخیر ازدواج جوانان به لحاظ کمی و کیفی با آمار و ارقام ارائه شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اعضای جلسه در جریان وضعیت موجود و توصیف و تحلیل آن قرار گرفتند که تقریبا تمام وقت این جلسه به این موضوع و مباحث مرتبط با آن اختصاص یافت.

وی افزود: ما در کشور به لحاظ تعداد ازدواج در سطح کلان دچار یک سری کاستی و نقصان هستیم و علی‌رغم اینکه تعداد ازواج‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج است، نسبت به سال‌های قبل رشد منفی داشته‌ایم. متاسفانه در زمینه طلاق نیز شاهد رشد نرخ آسیب طلاق در استان‌های مختلف هستیم که عوامل متعدد مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و... در آن دخالت دارند که گزارش کامل آن در جلسه ارائه شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قرار شد این موضوع در جلسه آینده نیز مورد بحث قرار گیرد و راه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای حل این مسئله مورد توجه قرار گیرد.با توجه به مطرح شدن اطلاعات مربوط به کشورهای غربی و کشورهای همجوار در گزارش مورد اشاره، نکات تازه‌تری توسط اعضای جلسه از جمله رئیس جمهور در این زمینه ارائه شد که قرار شد این موارد نیز به گزارش ملحق شوند.

مخبر دزفولی گفت: این گزارش بخشی از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مسئله ازدواج و آسیب طلاق است و متعاقب آن کارکردها و اقدامات مشخص هر دستگاه در این زمینه مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: فرهنگ‌سازی لازم در جامعه و مشخص کردن نقش اقشار، نهادها و گروه‌هایی که در تسهیل امر ازدواج و پایداری آن موثر هستند (به جهت آنکه بر اساس گزارش ها بسیاری از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی‌های مشترک اتفاق افتاده است) از دیگر برنامه‌ها در این زمینه است.

مخبر دزفولی گفت: مقرر شد پیشنهادهای معین در ابعاد سیاست‌ها و تقسیم کار مقتضی در جهت تسهیل امر ازدواج و کاهش آسیب طلاق در جلسه آینده مطرح شود.