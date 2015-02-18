سیاست ویژه ایران ارتباط سالم با ملتها و دولتهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در دیدار با اصحاب رسانه مصری، گفت: در شرایط کنونی که منطقه با خطر بزرگ تفرقه مواجه شده، یک میل جدی برای تعامل میان ملتها و دولتهای اسلامی خصوصا بین دو کشور ایران و مصر ظهور یافته است.

نوی افزود: وقتی در مصر بودم بسیاری از سؤالات پیرامون این موضوع دور می زد که با توجه به دعوت الازهر مصر از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی مبارزه با تکفیر، آیا امکان گشودن رابطه میان دو کشور وجود دارد؟ و رسانه ها و تحلیلگران نیز بر این باور بودند که این سفر می تواند نقش گشاینده در رابطه ایران و مصر داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهارداشت: برخی تعبیرات در سخنان برگزارکنندگان کنفرانس مبارزه با تکفیر، ذهنها را متوجه نوعی علاقه و رغبت برای ایجاد ارتباط بین الازهر مصر و حوزه های قم و نجف می کرد و این رغبت نیز در رویکرد رسانه های مصری ظهور خوبی یافته بود و الان نيز ادامه دارد و طبعا این رویکرد رسانه ای بدون وجود یک پیش زمینه سیاسی و دینی فراهم نشده است.

نقش پررنگ جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه زمینه برای ایجاد ارتباط هر از چند گاهی از سوی طرفین ایران و مصر به نحوی خودنمایی می کند، گفت: الازهر مصر در چارچوب تحرک منطقه ای، بر مبارزه با تکفیر و افراطی گری تمرکز کرده است و همه می دانند چنین مبارزه ای بدون حضور تمام اطراف به ویژه جمهوری اسلامی ایران که نقش بسیار پررنگی در تحولات منطقه ای دارد امکان پذیر نیست و این همان میلی است که در طرف های ایرانی و مصری به چشم می خورد.

وی ادامه داد: ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست ویژه ایجاد ارتباط سالم با ملتها و دولتها منطقه را برگزیده است و اخیرا نیز این سیاست شدت یافته و به تدریج در یک میل جدی برای تعامل دولتها ظهور یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تفرقه را زمینه ساز ظهور خطرهای بزرگ برای امت اسلام دانست و گفت: تفرقه خطرهایی مانند رشد تکفیر، جنگهای داخلی، شکست مسلمانان، عقب ماندگی جهان اسلام و دور شدن از تمدن اسلامی را به دنبال دارد و ممکن است امت اسلامی را منهدم کند.

سیاست تعامل با دولت در ایران چارچوب نظری بیشتری به خود گرفته است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست تعامل جدی با دولتها اخیرا در ایران، قالب یک چارچوب نظری بیشتری را نسبت به گذشته به خود گرفته است به تعبیر دیگر، جمهوری اسلامی ایران ازابتدا بر سیاست ایجاد رابطه سازنده تاکید می ورزید ولی آنچه امروزه به مثابه یک تحول ظهور یافته و به سمت جدی تر شدن پیش می رود محوری و کانونی تر شدن این سیاست است.

مبلغی گفت: جالب است که در پاره ای از کشورهای منطقه، سیاست تعامل با ایران نیز شکل گرفته و یا زمینه های آن پدید آمده است و اگر این فضا به درستی از سوی طرفین مدیریت و ابتکارات موثرتری از سوی آنها به کار گرفته شود ممکن است به توافق بر قدرمشترک های سیاسی منتهي شود.

استاد حوزه علمیه قم افزود: بی گمان نمی توان گفت که کشورهای اسلامی اختلافات صد درصد با هم دارند به این معنا که می توان در شرایط پرمخاطره کنونی، قدر مشترک سیاسی را بین آنها در نظر گرفت و لباس توافق را بر تن آن پوشاند که در این زمینه حرکتهایی به سمت نتیجه گیری موثر به انجام برسد.

نتیجه توافق کشورهای اسلامی بر قدرت مشترک های سیاسی

مبلغی تصریح کرد: حرکت در جهت استقرار بخشیدن به روابط دینی بین اتباع مذاهب و ارتقاي اين روابط تا سطحی که تکفیریان و خشونت گرایان ديگر از فقدان آن استفاده جدی نکنند و دیگر، قرار دادن قدرمشترکهای سیاسی مورد توافق به مثابه یک حرکت برای گفت و گوی سیاسی منطقه ای.

وی ادامه داد: هر کدام از دولت اسلامی می توانند از فرصت توافق قدرمشترکهای سیاسی استفاده مثبت ببرند، اهمیت چنین راهبردی نیز کاهش اختلافات سیاسی، مذهبی و کنترل فضاهای پرخطر امت اسلامی می باشد.

مبلغی در پاسخ به این سؤال که آیا تقریب بین دولتهای سیاسی برعهده سیاسیون است یا رجال دینی؟، گفت: همه صاحبان نقشهای اجتماعی باید در عرصه ورود پیدا کنند ولی شخ های مصلح نقش مهمتری دراین زمینه دارند، هرچند نقش ويژه در ابن زمینه بر عهده دولتها و سیاستمداران است که با گفت‌و‌گوهای سیاسی، وضع را تغییر دهند و خوشبختانه نوعی فهم اجتماعی ـ سیاسی، منطقه را فراگرفته است.

استاد حوزه علمیه قم اظهارداشت: این باور امروز ایجاد شده است که اگر زبانه های آتش تکفیر و خشونت بلندتر و دامنه دارتر شود، وضعیت منطقه به سمت پیچیدگی ها و اوضاع خطرناک تری به پیش می رود، ما می توانیم از چنین فهم اجتماعی و سیاسی در منطقه برای توافق سیاسی هر چند به صورت تمرکز جهت دست یابی به حداقل هایی، استفاده کنیم.

جمهوری اسلامی واجد استعدادهای مهمی برای گفت و گو است

وی یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران واجد استعدادهای مهم و جدی برای گفت‌و‌گو است و استعدادهایی نیز کمابیش در دولتهای منطقه به چشم می خورد، البته ابتکارات نباید صرفا به صورت سیاسی دنبال شود بلکه ابتکارات علمایی و فرهنگی کشورها در قبال هم فرصت بزرگی است که لازم است انجام بپذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: همه می دانیم تفرقه به یک زمینه خاصی محدود نمانده است، بلکه سیاست، فرهنگ، دین و اقتصاد همه نیز در تیررس خطرهای تفرقه قرار گرفته اند و مشکل به صورتی شامل و جامع به سمت اسلام و پیامبر اسلام(ص) نشانه رفته است.