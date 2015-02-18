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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۴۴

«بهارانه» در رادیو قزوین پخش می شود

«بهارانه» در رادیو قزوین پخش می شود

قزوین- مسئول اطلاع‌رسانی صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: رادیو قزوین صبح‌های نوروز ویژه‌برنامه «بهارانه» را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین، حسن اکبری در این باره اظهارداشت:  رادیو قزوین صبح‌های نوروز ویژه‌برنامه «بهارانه» را پخش می‌کند.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط در بین مردم در ایام نوروز، اطلاع‌رسانی از سازمان‌های خدمات‌رسان به مردم در ایام نوروز و ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می‌شود.

مسئول اطلاع‌رسانی صدا و سیمای مرکز قزوین بیان کرد: ویژه‌برنامه «بهارانه» متشکل از بخش‌های مختلفی است که گفت‌وگو با مسافران نوروزی، گفت‌وگو با افرادی که می‌تواند شیرینی‌ها و غذاهای استان قزوین را معرفی کند، تبیین راهبرد سال، توصیه‌های بهداشتی و سلامت در ایام نوروز، بسته‌های صوتی شامل نوروز خوانی، یادی از شهدا و ارتباط تلفنی با مراکز استان‌ها از جمله مهم‌ترین بخش‌های این برنامه است.

اکبری اضافه کرد: ویژه ‌برنامه «بهارانه» با تلاش گروه تهیه‌کنندگان رادیو قزوین به مدت ۱۲۰ دقیقه صبح‌ها از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می‌شود.

کد مطلب 2500079

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