لبنان به علت نگرانی از خشم آمریکا پیشنهاد تسلیحاتی مسکو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی به نقل از منابع موثق اعلام کرد: دولت لبنان پیشنهاد مسکو در زمینه تجهیز ارتش لبنان به سیستم موشکی TOS را نپذیرفته است.

به نوشته الاخبار، دولت لبنان در حالی این پیشنهاد را رد کرده که سیستم موشکی TOS (ساخت روسیه) می تواند در نبردهای ارتش لبنان با گروههای تروریستی تکفیری در مناطق مرزی و کوهستانی، کمک زیادی به نیروهای ارتش کند.

بر این اساس، اصلی ترین علت رد این پیشنهاد، نگرانی طیف 14 مارس (حاضر در دولت لبنان) از احتمال خشم دولت آمریکا در صورت دریافت این کمک تسلیحاتی بوده است.

دولت روسیه حتی اعلام کرده که می تواند هزینه های این کمک تسلیحاتی را از کمک بلاعوض یک میلیارد دلاری عربستان سعودی به ارتش لبنان دریافت کند. سیستم موشکی توس از جمله سیستم های پیشرفته موشکی روسیه محسوب می شود که کارایی بالایی در نقاط صعب العبور و کوهستانی نظیر مناطق مرزی لبنان و سوریه دارد.