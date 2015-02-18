روح استقلال مورد تأكید امام(ره) ایران را به بزرگی رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت سالروز انقلاب اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی، روز ۲۵ بهمن در قالب نمایش فیلم، شعرخوانی و سخنرانی، در محل سالن دانشگاه مدینةالعلم دِپوک اندونزی، با حضور حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، شوقی، دانشجوی این دانشگاه، سخنانی را در خصوص شخصیت امام خمینی (ره) از نگاه شخصیتهای جهان بیان كرد. وی گفت: امام خمینی (ره) یک روحانی برجسته، فیلسوف و متفکر آیندهنگر بود. این را میتوان از ایدههای ایشان اعم از احکام عبادت و مسایل بزرگی مانند دولت کشف كرد.
سپس فهمی ادریس، دیگر دانشجوی این دانشگاه، بیان كرد: وجود بسیاری از مراکز تحقیقاتی در ایران نشان میدهد که کشورهای دیگر، چه بخواهند و چه نخواهند، باید ایران را به عنوان یک استاندارد مهمی برای توسعه جهان باور کنند.
در ادامه استاد عبدالرحمن بارقبه، مدرس دروس اسلامی دانشگاه مدینةالعلم، سخنران اصلی این مراسم در سخنانی اظهار كرد: امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی که نیازهای مردم خود را میدانند، اساس محکمی را برای ایران درنظر گرفته بودند.
وی ادامه داد: روح استقلال مورد تأکید امام راحل (ره)، ایران را پس از انقلاب اسلامی به عنوان یک کشور بزرگ در جهان مطرح كرد. پیشرفت ایران در این زمان کاملاً شگفتآور است. این کشور در حال حاضر در تلاش است عقبماندگیهای در طول سالهای گذشته را جبران کند. ایران با اینکه تحت فشار تحریم ابرقدرتها برای بیش از سه دهه بوده است، برای جبرانمافات عقبماندگی در بخش علم و فناوری در حال شتاب است.
وی در پایان گفت: این همه غیر از بزرگی شخصیت امام خمینی(ره) و آیتالله خامنهای چیزی دیگری را نشان نمیدهد و در یک جمله در خصوص امام خمینی(ره) میتوان گفت كه امام(ره) چندبعدی است و میتوانیم از همه ابعاد زندگی آن بزرگوار درسهایی برای موفقیت بگیریم. البته نباید فراموش کرد که ادامه، حفظ و پایداری این انقلاب نیز از اهمیت کمی برخوردار نیست. امیدواریم رهبر فعلی ایران اسلامی که تمام وجود او به نفع مسلمانان جهان است، اسلام را در سراسر جهان به سربلندی کامل برساند.
مراسم با برنامه شعرخوانی ادامه پیدا کرد و فهمی نُواری، رییس انجمن دانشجویان این دانشگاه، شعر خود را در مدح و ابراز بزرگی شخصیت امام خمینی (ره) ارایه داد.
در پایان مراسم نیز هدایایی در قالب کتاب با موضوع اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، شخصیت امام راحل(ره) از نگاه شخصیتهای اهل تسنن، حمایت امام خمینی (ره) از بینوایان و مستضعفان و ... به برندگان مسابقه مقالهنویسی اعطا شد و سپس فیلمی با موضوع امام خمینی(ره) به نمایش درآمد.
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