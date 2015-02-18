روابط ایران و افغانستان وارد مرحله نوینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دومین نمایشگاه تجارتی مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت: اکنون، روابط دو کشور وارد مرحله نوینی شده است و در دوره دولت وحدت ملی و بر اساس اصول سیاست خارجی که رئیس جمهور غنی تعیین کرده است، ایران در حلقه اول این سیاست قرار دارد.

وی افزود با سفر قریب الوقوع اشرف غنی به ایران و همچنین امضای موافقتنامه استراتژیک بین دو کشور در آینده، چارچوب سیاسی و حقوقی روابط دو کشور برای دراز مدت مشخص خواهد شد و بر بنیاد آن، روابط دو کشور وارد فاز نوین شده و در همه عرصه ها بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

به باور وی، شاید هیچ کشوری مانند ایران و افغانستان از این همه پیوند تاریخی عمیق، ممتد و طولانی برخوردار نباشند.

بر اساس گفته های وی، مبنای اصلی روابط در این مرحله جدید، درک درست و دقیق واقعیت های عینی دو کشور و منافع متقابل و احترام متقابل دو دولت و دو ملت خواهد بود و پی ریزی روابط بر این مبنا تحت تأثیر هیچ متغیر دیگری قرار نمی گیرد.

وی همچنین در قسمتی دیگر از سخنانش افزود که یکی از عرصه های اصلی برای همکاری گسترده دو کشور، رشد روز افزون روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی است.

دانش در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد که افغانستان به تمام معنی زمینه گردش سرمایه و سرمایه گذاری مطمئن و پرسود را برای همه سرمایه گذاران خارجی مخصوصا تاجران و سرمایه گذاران ایرانی فراهم می کند و متقابلا از دولت ایران نیز انتظار داریم که زمینه فعالیت آزاد تجار ما را در ایران و نیز از مسیر خاک ایران فراهم کند.

او افزود که همگی باید بدانیم که امروز پدیده امنیت و همچنین پدیده رفاه و رشد اقتصادی اگر پدیده ای جهانی و بین المللی نباشند، حداقل به عنوان پدیده های منطقه ای، سرنوشت کشورهای یک منطقه را به هم گره زده است و امروز ثبات و امنیت پایدار در افغانستان و همکاری های اقتصادی منطقه ای، سبب می شود همه منطقه ما از ثبات پایدار و از رفاه اقتصادی برخوردار شود.

وی گفت: ما بر این باوریم که همکاری دو کشور افغانستان و ایران می تواند ثبات و رفاه همه کشورهای منطقه را تضمین کند.

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نمایشگاه هایی بتواند زمینه آشنایی، تبادل نظر و توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور را فراهم کند.

دومین نمایشگاه صنعتی افغانستان و ایران در مساحت 2000 متر مربع با اشتراک بیش از 80 شرکت ایرانی در کابل افتتاح شد.

لازم به ذکر است که این نمایشگاه به مدت چهار روز به روی علاقه مندان باز است.