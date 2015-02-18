به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود که در این راستا هفت تیم خارجی روسیه، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، سوئد، آلمان و ترکیه برای حضور در این رقابتها در تهران به سر می‌برند.

بر این اساس برنامه رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 تهران به شرح زیر است:

چهارشنبه 29 بهمن ماه:

ساعت 18 تا 19: وزن کشی تمامی اوزان و تیم‌ها

پنج شنبه 30 بهمن ماه:

ساعت 9:30 تا 13: مسابقات تیم به تیم گروه‌های یک و دو

ساعت 18 تا 19:15: مسابقات تیم به تیم گروه‌های یک و دو

جمعه اول اسفند ماه:

ساعت 10 تا 11:15: مسابقات برای کسب مقام هفتم و هشتم

ساعت 11:15 تا 12:30: مسابقات برای کسب مقام ششم و پنجم

ساعت 16 تا 17:30: مسابقات رده بندی

ساعت 17:30 تا 19: مسابقات فینال