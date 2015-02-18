۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

جام جهانی کشتی فرنگی – تهران؛

تیم‌های خارجی وارد تهران شدند

تمامی تی‌مهای خارجی برای حضور در رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 وارد تهران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود که در این راستا هفت تیم خارجی روسیه، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، سوئد، آلمان و ترکیه برای حضور در این رقابتها در تهران به سر می‌برند.

بر این اساس برنامه رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 تهران به شرح زیر است:

چهارشنبه 29 بهمن ماه:
ساعت 18 تا 19: وزن کشی تمامی اوزان و تیم‌ها

پنج شنبه 30 بهمن ماه:
ساعت 9:30 تا 13: مسابقات تیم به تیم گروه‌های یک و دو
ساعت 18 تا 19:15: مسابقات تیم به تیم گروه‌های یک و دو

جمعه اول اسفند ماه:
ساعت 10 تا 11:15: مسابقات برای کسب مقام هفتم و هشتم
ساعت 11:15 تا 12:30: مسابقات برای کسب مقام ششم و پنجم
ساعت 16 تا 17:30: مسابقات رده بندی
ساعت 17:30 تا 19: مسابقات فینال

