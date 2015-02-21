۲۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط مجلس وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل نود پیرامون به وصول رساندن معوقات بانکی اظهار داشت: کمیسیون اصل نود در طول سال جاری با برخی ازبدهکاران بانکی که بدهی‌شان بیش ۲۰ میلیارد تومان بوده جلسات متعددی برگزار کرده است تا بتواند با تعیین سازوکارهای مشخص بخشی از این معوقات کلان را به وصول برساند.

وی گفت: تاکنون نیز با توجه به اقدامات صورت گرفته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی به وصول رسیده است.

وی با بیان اینکه برای به وصول رساندن تمام معوقات بانکی پیگیری های مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی ضروری است تصریح کرد: باید با کسانی که وام های کلان دریافت کرده و در جاهای دیگری هزینه کرده اند و حاضر به پرداخت نیستند برخورد مجرمانه داشت و قوه قضائیه باید برخورد جدی تری داشته باشد.

میرمحمدی با بیان اینکه تعداد بدهکاران بانکی بسیار زیاد بوده و باید آنها را دسته بندی کرد، گفت: دولت متاسفانه در سال جاری هیچ گونه اقدامی را برای دسته بندی این افراد که مشخص شوند چه تعداد بدهکار کلان و خرد وجود دارد انجام نداده است. همچنین بانک مرکزی بانکها را مکلف نکرده که مشخص کند چه تعداد افراد دارای معوقات کلان هستند تا به صورت جدی موضوع روشن شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا دولت سازوکار و تمهیدات مشخصی را در لایحه بودجه سال آینده به منظور برخورد با بدهکاران کلان بانکی و جلوگیری از افزایش معوقات بانکی تعیین کرده است یا خیر تصریح کرد: دولت متاسفانه سازوکار مناسبی را در لایحه بودجه سال آینده که بتوان به وسیله آن، این معوقات را کاهش داد تعیین نکرده است.

وی خاطرنشان کرد : مجلس شورای اسلامی از هیچ گونه اقدامی به منظور وصول شدن هر چه زودتر معوقات بانکی دریغ نمی کند.