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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۶

تازه ترین اقدام سرکوبگرانه آل خلیفه علیه جمعیت الوفاق

تازه ترین اقدام سرکوبگرانه آل خلیفه علیه جمعیت الوفاق

رژیم آل خلیفه در تازه ترین اقدام سرکوبگرانه خود علیه مخالفان بحرین اعلام کرد که علیه جمعیت الوفاق تحقیقات جنایی به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور بحرین شب گذشته در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه اعلام کرد که درباره جمعیت الوفاق تحقیقات جنایی خواهد کرد.

وزارت کشور بحرین جمعیت الوفاق را به تلاش برای برهم زدن امنیت ملی بحرین متهم کرده است.

این در حالی است که مزدوران آل خلیفه چندی پیش «جمیل کاظم» و «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را بازداشت کرده اند. این اقدامات پس از آن صورت می گیرد که جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون بحرین و دیگر احزاب مخالف این کشور انتخابات پارلمانی فرمایشی بحرین را تحریم کردند.

کد مطلب 2500109
سمیه خمارباقی

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