فراز و فرود ارزهای بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز نسبت به روزگذشته کاهش و قیمت ۱۶ واحد پولی افزایش یافته است البته نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند. نرخ دلار نیز به ۲۷ هزار و ۶۲۹ ریال نزول کرد.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۲۷,۶۲۹ ریال، پوند انگلیس با ۷۴ ریال کاهش ۴۲,۴۱۴ ریال و یورو با ۱۱۹ ریال رشد ۳۱,۵۰۷ ریال تعیین شد.



فرانک سویس ۲۹,۵۳۱ ریال، کرون سوئد ۳,۳۱۷ ریال، کرون نروژ ۳,۶۷۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۲۳۳ ریال، روپیه هند ۴۴۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۵۲۳ ریال، دینار کویت ۹۳,۴۷۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷,۲۱۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۲۰۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۵۶۲ ریال، ریال عمان ۷۱,۷۸۴ ریال، دلار کانادا ۲۲,۲۹۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۶۸ ریال، لیر ترکیه ۱۱,۲۶۱ ریال، روبل روسیه ۴۴۳ ریال، ریال قطر ۷,۵۸۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۳۵ ریال، لیر سوریه ۱۴۷ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۶۰۶ ریال، ریال سعودی ۷,۳۶۵ ریال، دینار بحرین ۷۳,۲۸۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۴۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۸۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۷۵۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۵,۷۷۱ ریال، دینار لیبی ۲۰,۴۸۴ ریال، یوان چین ۴,۴۱۶ ریال قیمت خورد.



همچنین نرخ یکصد بات تایلند ۸۴,۸۵۶ ریال، رینگیت مالزی ۷,۶۸۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۸۸۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۹۲۱ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۵ ریال، منات آذربایجان ۳۵,۲۵۳ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۸۵۲ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۱۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۳۹۰ ریال است.