بسیاری از راههای روستایی گیلان فاقد آسفالت است

علی خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر از عقب افتادگی گیلان در شاخص آسفالت راه های روستایی خبر داد و گفت: اگر معیار دولت در بودجه سال آتی و تخصیص اعتبارات همچون سال های گذشته، تعداد خانوارها در روستاها باشد، راه های تعداد زیادی از روستاهای گیلان بدون آسفالت می ماند.

وی با اشاره به این نکته که راه های روستاهای زیر ۵۰ خانوار گیلان از شاخص کشوری آسفالت راه ها، عقب است، خواستار حذف معیار دولت در خصوص تخصیص اعتبار به آسفالت راه های روستایی بر اساس تعداد بالای ۵۰ خانوار در هر روستا در بودجه سال ۹۴ شد.

خاوری با بیان اینکه گیلان از لحاظ شاخص راه های آسفالت روستایی از رقم ۴۶ درصدی برخوردار است افزود: شاخص کشوری آسفالت راه های روستایی ۵۶ درصد است و گیلان در وضعیت موجود از عقب ماندگی ۱۰ درصدی رنج می برد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به اینکه در استان های شمالی همچون استان های کویری تمرکز خانوارها به تعداد ۵۰ خانوار در یک جا بسیار کمتر اتفاق می افتد گفت: در روستاهای استان های شمالی از جمله گیلان خانوارها در طول محورها پراکنده هستند و این معیار که تخصیص بودجه برای آسفالت راه های روستاهای با ۵۰خانوار باشد، باعث می شود که تعداد بسیاری از روستاهای زیر ۵۰ خانوار گیلان از آسفالت راه ها محروم باقی بمانند.

وی ادامه داد: از ۹۵۳ روستای زیر ۲۰ خانوار گیلان، هم اکنون ۷۵۲ روستا فاقد آسفالت است و در بین ۵۷۲ روستای بین ۲۰ تا ۵۰ خانوار، راه های بالغ بر ۲۵۰ روستا بدون آسفالت است. بنابراین اگر این معیار بودجه برای سال ۹۴ نیز تداوم یابد روستاهای بسیاری از استان، فاقد آسفالت خواهند ماند.

خاوری خواستار کمک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای رفع این قید و معیار در بودجه سال ۹۴ دولت برای استان های شمالی شد و گفت: رایزنی های متعددی با نمایندگان شده است تا بتوان این قید را از بودجه برای استان های شمالی حذف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: تصویب بودجه در مجلس با رفع این معیار انجام شود تا آسفالت راه های روستاهای زیر ۵۰ خانوار گیلان نیز تحقق پذیرد.