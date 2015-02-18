۵۰ نفر از نخبگان قرآنی کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نخبگان قرآنی و جشنواره مدهامتان در استان کرمانشاه به کار خود پایان داد.

در این مراسم که شامگاه سه‌ شنبه با حضور معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه کرمانشاه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کانون‌ های مساجد استان کرمانشاه برگزار شد ۵۰ نفر از برترین‌ های قرآنی استان معرفی شدند.

حجت الاسلام ایوب قلعه بالایی، معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه کرمانشاه در این مراسم با اشاره به معانی برخی کلمات در ارتباط با قرآن گفت: مسح قرآن به معنای علم یافتن به این کتاب آسمانی است و این علمی است که قرآن دارد و فقط به پاکان داده شده و آنان می توانند از علوم قرآنی بهره برداری کنند.

وی برگزاری چنین جشنواره‌ های قرآنی را در کنار برگزاری کلاس های آموزشی، در بالا بردن سطح معرفت قرآنی افراد بسیار موثر دانست.

حجت‌الاسلام قلعه بالایی تاکید کرد: باید حقایق قرآنی را با جان و دل بپذیریم و سطوح مختلف آن را فرا گرفته و در معرفت و شناخت از قرآن به انبیای الهی شبیه شده و آنها را الگو قرار دهیم.

وی بر معرفت داشتن به محتوای قرآن تاکید کرد و گفت: اگر تمام وجودمان قرآنی شود، زندگی از آن ما خواهد بود.

حجت الاسلام قلعه بالایی، انس با قرآن را تابش نوری به زندگی دانست و گفت: با این نور دیگر تاریکی در زندگی جایی ندارد.

معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه کرمانشاه، خاستگاه داشتن علم قرآنی را مساجد عنوان کرد و گفت: کسی می تواند علم قرآنی را بیابد که آن را در مسجد دریافته باشد چرا که نور با نور همراهی دارد و در مسجد به انسان علم قرآن می دهند.

حجت‌الاسلام قلعه بالایی، زبان گویای بین خدا و بشریت عنوان کرد و گفت: هیچ‌گاه کسی از قرآن دل‌زده نمی‌شود و قرآن به منبع لایزال الهی متصل است.

معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه کرمانشاه، موفقیت در زندگی را حرکت در مسیر قرآن دانست و گفت: هم‌اکنون همه کتب آسمانی تحریف شده‌اند و تنها قرآن است که دچار تحریف نشده و نورش باقی مانده و تمام نشدنی است و ما بادی از آن بهره بگیریم.

محتوای قرآن در جامعه ساری و جاری شود

در ادامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به ابعاد وجودی انسان اعم از مادی و ملکوتی گفت: برگزاری اینچنین جشنواره هایی دریچه‌ ای برای درک حقایق انسان از قرآن است.

ابراهیم رحیمی زنگنه تصریح کرد: هدف از برگزاری جشنواره مدهامتان نیز این است که انسان به حقایق هستی دست یابد و این با قرآن ممکن است.

وی ابراز امیداواری کرد: حقایق قرآنی در جامعه پیاده، ساری و جاری باشد و گفت: امیدواریم فعالیت‌های قرآنی ما را به این سمت و سو سوق دهد.

۴۵۲ مسجد کرمانشاه کانون فرهنگی هنری دارند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه نیز در این همایش با اشاره به روند برگزاری جشنواره مدها متان آن را فرصتی برای کشف و بروز استعدادهای قرآنی عنوان کرد.

طیب صفری افرود: امسال شاهد توسعه هر چه بیشتر کانون‌های فرهنگی مساجد بودیم که اتفاق خوشایندی است.

وی افزود: هم‌ اکنون از یک هزار و ۲۱۱ باب مسجد استان ۴۵۲ باب کانون فرهنگی هنری دارند و با این روند و رشد هم‌اکنون ۱۲ درصد از برنامه پنجم توسعه جلوتریم.

وی گفت: دبیرخانه کانون فرهنگی هنری استان کرمانشاه جزو هفت استان برتر در سطح کشو است و بیش از ۳۷ درصد از مساجد استان کرمانشاه هم‌اکنون دارای کانون هستند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه از رشد سازمانی و درون سازمانی کانون‌ های مساجد در استان خبر داد و گفت: همچنین کانون‌ های استان در بحث قرآنی و برپایی محافل قرآنی که در حوزه معاونت قرآنی پیگیری شده، برنامه های ویژه ای را برگزار کرده اند.

صفری با اشاره به برنامه های اجرایی دبیرخانه کانون مساجد استان گفت: بر این اساس امسال در بحث "مدهامتان" شاهد پیشرفت های چشمگیری بودیم و ۵۰۰ نفر شرکت کننده در این دوره ها حضور داشتند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه در ردیف ۹ استان برتر درجشنواره مدهامتان،قرار گرفته است و در بخش کشوری بانوان کرمانشاهی به موفقیت دست یافتند.

وی در خصوص برگزیدگان این جشنواره نیز گفت: نفرات برتر رشته های مختلف جشنواره مدهامتان در استان به جشنواره کشوری اعزام می‌شوند و امیدواریم آن جا نیز حائز رتبه شوند.

صفری گفت: استعدادهای خوبی در حوزه قرآنی استان داریم که با برگزاری چنین جشنواره هایی کشف می شوند.

وی به برخی کمبودهای کانون‌ های مساجد در خصوص مباحث تفسیر قرآن، اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های ذیربط و همکاری های سازمانی در این خصوص نیز در دستور کار کانون قرار دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در پایان ابراز امیداوری کرد: در مباحث مختلف قرآنی، شاهد پیشرفت و حضور همه جانبه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان باشیم.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش از ۵۰ نفر از نخبگان قرآنی مراحل استانی و کشوری مدهامتان تجلیل شد.

تجلیل از فعالان کانون های مساجد در بحث اجرای طرح "آسمانی‌ها" در بخش امامان جماعت، تجلیل از مدیران مسئول کانون ها، رابطین فرهنگی و مسئول واحد خواهران از دیگر بخش‌ های این همایش بود.