دكتر محمد رضا ميري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: درگيري دستگاه هاي توليد علم با مشكلات اقتصادي و عدم وجود ارتباط موثر دانشگاه ها با صنعت و جامعه از جمله مهمترين موانع كند شدن روند دستيابي به اهداف پژوهشي و توليد علم در دانشگاه ها است.

وي در ادامه افزود: تعامل و ارتباط بيشتر دانشگاه ها با دستگاه هاي اجرائي و تشخيص نيازهاي پژوهشي صنايع و انتقال مشكلات آنان به دانشگاه ها، توانمندي هاي اعضاي هيات علمي به تصوير مي كشاند. تنها ازاين طريق مي توان گام هاي مثبتي براي توسعه همه جانبه و اصولي در كشور برداشت.

سرپرست دانشگاه بيرجند تاكيد كرد: عملكرد مسئولان آموزش عالي و قوانين وضع شده در اعتماد سازي براي بخش صنعت موثر خواهد بود.

وي افزود : ايجاد رشته هاي جديد كاربردي، افزايش رشته هاي مقاطع تحصيلات تكميلي و تقويت بنيه علمي اعضاي هيات علمي از جمله مهمترين اهداف اين دانشگاه است.