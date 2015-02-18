مصاف سرنوشت ساز سفیر قم و شهرداری ارومیه در لیگ دسته اول والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در مرحله گروهی امروز به پایان می‌رسد و در یکی از این بازی‌ها، تیم سفیر قم با شهرداری جوان ارومیه دیدار می‌کند.

نماینده قم که با پیروزی‌های پی در پی در تمام مسابقات نیم فصل خود به استثنای دیدار برابر کاله جوان صدرنشین در آمل نشان داده که موفقیت‌های اخیرش اتفاقی نیست برای صعود باید حریف سرسخت خود را شکست دهد و تیم برنده این مسابقه در یک قدمی صعود قرار می‌گیرد.

تیم شهرداری جوان ارومیه تیمی مدعی صعود است که برای همه تیم‌ها درسرساز بوده و در زمره تیم‌های قدرتمند گروه محسوب می‌شود و می‌خواهد رده چهارم جدول را حفظ کند.

با این وجود و با توجه به رشد فنی قابل توجه سفیر پس از جذب ۴ مهره کارگشا در این تیم، به نظر می‌رسد شاگردان فرید آخوند‌زاده در تیم سفیر قم توانایی پیروزی در این مسابقه را دارند و می‌توانند به روند رو به رشد و خیره کننده خود در نیم فصل دوم ادامه دهند.

تیم والیبال سفیر قم که در نیم فصل نخست عملکرد خوبی نداشت و در رده ماقبل آخر جدول رده بندی قرار گرفت نیم فصل دوم را عالی آغاز کرد و در برابر کاله جوان در آمل یک امتیاز گرفت و سپس از مصاف با میزان ۲ امتیاز کسب کرد و موفقیت‌های خود را با برد قاطع برابر ملوان، عقاب نهاجا، شهرداری نیشابور و البته تیم رده سومی فرمانداری مهاباد ادامه داد.

شاگردان آخوندزاده در نیم فصل دوم با جذب ۴ بازیکن جدید که همگی بازیکنانی از نظر فنی در سطح بالا و با تجربه هستند، متحول شده‌اند و وضعیت این تیم به قدری روبراه است که به نظر می‌رسد آخوند‌زاده برای پیروزی شاگردانش در بازی فردا کار دشواری در پیش ندارد.

سفیر حالا این فرصت را دارد تا با شکست دادن حریفان خود با جمع صدرنشینان رسیده و مسیر خود را به مرحله پلی آف هموار کند و در این راه، پیروزی بر شهرداری جوان ارومیه اجتناب ناپذیر است البته سفیر حتما باید ۳ بر صفر یا ۳ بر یک برنده بازی باشد.

آخوندزاده به خوبی می‌داند با شرایط فعلی سفیر، این تیم با خیالی آسوده‌تر از همیشه می‌تواند به صعودی خاطره انگیز فکر کند اما شاگردانش نباید از چند نمایش خوب خود در نیم فصل دوم، مغرور شوند.

دیدار تیم‌های سفیر قم و سفیر قم و شهرداری جوان ارومیه از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه در زمین بیطرف در شهر کرج برگزار می‌شود.

سفیر و حسرت نتایج نیم فصل

گرچه سفیر این روز‌ها در شرایط خوبی قرار دارد و امید‌ها را در دل اهالی ورزش قم زنده کرده است اما نمایش ضعیف این تیم که ناشی از بستن تیمی جوان و کم تجربه در نیم فصل نخست بود سبب شده سفیر کماکان در جمع قعرنشینان باشد.

فصل جدید رقابت‌های لیگ والیبال دسته اول کشور در حالی آغاز شد که در یکی از این مسابقات، تیم والیبال سفیر قم در قم با وجود پیروزی در ست نخست با نتیجه ۳ بر یک برابر کاله جوان آمل شکست خورد.

شکست برابر کاله جوان در قم، سرآغاز شکست‌های متوالی تیم تحت هدایت فرید آخوندزاده بود و سفیر در دومین مسابقه در مشهد با تیم میزان فردای مشهد مسابقه داد و ۳ بر یک بازی را واگذار کرد.

نوار باخت‌های متوالی سفیر در تهران هم پاره نشد و سفیر قم در سومین مسابقه در مصاف با ملوان تهران باز هم ۳ بر یک شکست خورد در حالی که سفیر در ست نخست بازی شروع خوبی داشت و توانست ۲۵ بر ۲۲ ملوان را شکست دهد.

سریال باخت‌های سفیر با یک شکست دیگر برابر تیمی نه چندان قدرتمند ادامه یافت و این شکست، سفیر را در آن مقطع زمانی به عنوان گزینه نخست سقوط به دسته پایین‌تر معرفی کرد گرچه آینده متفاوتی در انتظار سفیر بود.

سفیر در قم و در روزی که همگان انتظار برد از این تیم داشتند باز هم ۳ بر یک به تیم عقاب نهاجای تهران هم باخت تا مجموعه ناکامی‌های خود را کامل کند و آینده این تیم در ابهام قرار گیرد اما سرانجام برتری شیرین ۳ بر یک بر شهرداری نیشابور در قم سبب شد طلسم ناکامی‌های سفیر بشکند و این تیم نخستین برد خود را دشت کند.

سفیر پس از کسب پیروزی در قم برابر نیشابوری‌ها راهی مهاباد شد و ۳ بر یک برابر مقاومت فرمانداری مهاباد مغلوب شد اما پس از آن در دیداری خارج از خانه در ارومیه برابر مقاومت نوین این شهر با نتیجه مشابه به برتری رسید و تا رده هشتم جدول صعود کرد.

شکست برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوا در قم سبب شد آن‌ها باز هم یک پله در جدول سقوط کنند و نیم فصل را با نتایجی نه چندان جالب به پایان ببرند.

سفیر پس از آن با جذب ۳ بازیکن جدید، در آغاز دور برگشت در آمل به مصاف کاله جوان رفت و در حالی ۳ بر ۲ به این تیم باخت که روز سختی برای تیم قدرتمند مازندرانی رقم زد.

بازی بعدی سفیر قم برابر تیم قدرتمند میزان فردای مشهد برگزار شد و در روزی که کسب فکر آن را نمی‌کرد که سفیر بتواند بیش از یک ست از حریف خود بگیرد، سفیر ۳ بر ۲ پیروز شد و تمام لیگ را حیرت زده کرد.

سفیر در ادامه، در خانه از ملوان تهران پذیرایی کرد و در روزی که اجازه هنرنمایی به حریف خود نداد ۳ بر صفر این تیم را مغلوب کرد و سپس با همین نتیجه از سد تیم‌های عقاب تهران و شهرداری نیشابور گذشت.

سفیر پیش از رویارویی با شهدای ۱۵ خرداد پیشوا، مقابل تیم مقاومت فرمانداری مهاباد به میدان رفت که سفیر در آن مسابقه پرحاشیه ۳ بر یک به برتری دست پیدا کرد و سپس در مسابقه برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوا ۳ بر ۲ صاحب برتری شد.

آخوند‌زاده: محکوم به پیروزی بر شهرداری ارومیه هستیم

سرمربی تیم والیبال سفیر قم با بیان اینکه سفیر تیمی جوان به لیگ والیبال فرستاده گفت: سفیر سال آینده نتیجه می‌گیرد اما ظرفیت رسیدن به پلی آف در این تیم وجود دارد.

فرید آخوندزاده درباره تحول سفیر در نیم فصل دوم و پیروزی بر حریفان مشهدی و تهرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مسابقات نیم فصل دوم، بازی‌های بسیار خوبی انجام دادیم و باید به بازیکنانم تبریک بگویم که توانستند فعل خواستن را صرف کنند و چند تیم قدرتمند لیگ را شکست دهند اما بخش دشوار کار ما هنوز باقی مانده است.

وی افزود: چند بازیکن جدید و مجرب به ترکیب سفیر اضافه شدند و تیم ما در مسابقات دور رفت با توجه به میانگین سنی پایین خود نتایج مطلوبی به دست نیاورد و مصمم شدیم چند بازیکن باتجربه به تیم اضافه کنیم تا بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج بهتری بگیریم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: در بازی برابر کاله در آمل هم در شرایطی بازنده شدیم که بازنده سربلندی بودیم و ۲ ست از این تیم قدرتمند گرفتیم و بازیکنانی که در نیم فصل دوم به ما اضافه شدند کمک زیادی به تیم ما کردند.

آخوندزاده بیان کرد: امیدوارم این روند تا پایان نیم فصل دوم ادامه پیدا کند و اعتقاد من این است که این ظرفیت را داریم که با جبران نتایج نیم فصل نخست و جمع آوری امتیازات در نیم فصل دوم بتوانیم به پلی آف برسیم.

وی عنوان کرد: مسیر صعود ما از پیروزی بر شهرداری ارومیه می‌گذرد و باید تلاش کنیم با تمام قدرت و تمرکز برابر این تیم به میدان برویم و ۳ امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم خاطرنشان کرد: با توجه به میانگین سنی تیم ما، آینده خوبی را برای سفیر پیش بینی می‌کنم و امیدوارم موفقیت ما در این فصل نیز محقق شود و بتوانیم به هدفمان برسیم.

تجدید دیدار تیم‌های سفیر قم و شهرداری ارومیه از سوی فدراسیون والیبال

سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دیدار تیم‌های سفیر قم و شهرداری ارومیه را تجدید کرد.

سید جواد حسینی‌نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: فدراسیون والیبال کشورمان درباره دیدار برگزار نشده تیم‌های سفیر قم و شهرداری جوان ارومیه در چارچوب هفته هفدهم لیگ دسته اول والیبال کشور تشکیل جلسه داد و نظر نهایی خود را در این باره اعلام کرد.

وی افزود: بر اساس نظر فدراسیون والیبال دیدار تیم‌های سفیر قم و شهرداری ارومیه تجدید می‌شود و قرار است این مسابقات در زمین بیطرف و به میزبانی کرج برگزار شود تا آخرین تیم صعود کننده به پلی آف مشخص شود.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: تیم سفیر قم در صورت پیروزی در این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر یا ۳ بر یک ضمن کسب عنوان چهارم دور گروهی راهی مرحله پلی آف می‌شود تا با تیم نخست گروه دوم این رقابت‌ها مسابقه دهد.

حسینی تژاد بیان داشت: در صورتی که تیم شهرداری جوان ارومیه بتواند ۲ ست از تیم سفیر قم بگیرد آن‌گاه این تیم موفق به کسب جواز صعود به پلی آف می‌شود اما والیبالیست‌های سفیر قم مصمم هستند که بتوانند این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند.

وی عنوان کرد: دیدار دو تیم قرار بود هفته گذشته در سالن بهزیستی قم برگزار شود اما به دلیل قصور ناظر مسابقه و مهیا نشدن امکانات برگزاری این بازی، برگزار نشد و ناظر مسابقه در ابتدا به اشتباه بازی را ۳ بر صفر به سود شهرداری جوان ارومیه اعلام کرد اما فدراسیون والیبال در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم افزود: سفیر در هفته هجدهم لیگ دسته اول کشور در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۳ بر ۲ برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوا به پیروزی رسید تا بخت خود را برای راهیابی به لیگ بر‌تر حفظ کند.