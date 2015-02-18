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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کودکان اوتیسم

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کودکان اوتیسم

اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی کودکان اوتیسم استان تهران، به میزبانی شهرداری منطقه 8 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8، با اعلام این مطلب گفت: در این مسابقات که برای نخستین بار در سطح استان تهران برگزار می شود، 70 نفر از کودکان اوتیسم به رقابت می پردازند.

وی افزود: این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه شادابی و نشاط در این قبیل کودکان برگزار می شود.

رضوانی گفت: در این دوره از مسابقات محدودیت سنی وجود ندارد و همه کودکان اوتیسمی که تمایل به شرکت در این مسابقات داشته باشند، می توانند شرکت کنند.

وی افزود: این مسابقات در سوله ورزشی الزهرا (س) برگزار می شود.

رضوانی در ادامه گفت: همچنین به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهداء می شود.

کد مطلب 2500124
حبیب احسنی پور

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