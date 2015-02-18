برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کودکان اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8، با اعلام این مطلب گفت: در این مسابقات که برای نخستین بار در سطح استان تهران برگزار می شود، 70 نفر از کودکان اوتیسم به رقابت می پردازند.

وی افزود: این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه شادابی و نشاط در این قبیل کودکان برگزار می شود.

رضوانی گفت: در این دوره از مسابقات محدودیت سنی وجود ندارد و همه کودکان اوتیسمی که تمایل به شرکت در این مسابقات داشته باشند، می توانند شرکت کنند.

وی افزود: این مسابقات در سوله ورزشی الزهرا (س) برگزار می شود.

رضوانی در ادامه گفت: همچنین به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهداء می شود.