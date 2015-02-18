به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام طرحها و برنامههای اهواز، بوشهر، تبریز، شهرکرد و قم به عنوان ۵ شهر راهیافته به مرحله نهایی طرح پایتخت کتاب ایران، مدیران فرهنگی ۵ شهر دیگر راهیافته به این مرحله نیز طرحهای خود را در این زمینه تشریح کردند.
کاشان
نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان از چاپ و توزیع کتابهای جیبی آموزش فرهنگ شهروندی برای توزیع در مراکز عمومی، برگزاری جایزه ادبی هنری سیلک و برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب به عنوان برخی از برنامههای این شهر برای کسب عنوان پایتخت کتاب ایران خبر داد.
استركی گفت: طرحهایی که ما به جشنواره ارائه کردیم، همگی برنامه تدوین شده و دستورالعمل مشخصی دارند و شرح وظایف همه ارگانها، نهادها و افراد و همچنین بودجههای آنها به طور دقیق نوشته شده است.
وی همچنین به طرحهای دیگری از جمله طرح مهمان اولیها اشاره کرد و گفت: در این طرح به کلاس اولیها، ترم اولیها، بچههایی که به سن بلوغ میرسند و دیگر افرادی که در مقاطعی اینچنین از زندگی خود قرار دارند، بنهای تخفیف کتاب هدیه داده میشود.
به گفته استرکی طرح خانه به خانه از جمله طرحهای دیگر این شهر است که بر اساس آن حدود بیست جلد کتاب برای سطوح مختلف سنی یک خانواده به درب منازل برده میشود و خانوادهها پس از ۲۴ ساعت میتوانند کتاب مورد نظر خود را انتخاب و وجه آن را پرداخت کنند.
آموزش مشاوران کتاب به منظور ارائه راهنمایی و مشاوره به خریداران کتاب برای کتابفروشیها و همچنین طرح عضوگیری در کتابفروشیها و تقسیم مشتریان بر اساس میزان خرید کتاب و رتبهبندی آنها، از طرحهای دیگری بود که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان به آنها اشاره کرد.
کرمانشاه
همچنین معاون فرهنگی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه طرحهایی مثل ایجاد پارک مطالعه کودکان، مرکز روزنامه آنلاین و ارائه کتابهای صوتی و دیجیتال، جشنواره کتابخوان برتر، انتخاب کتاب سال استان کرمانشاه و ایجاد شبکه بلوتوثی برای ارسال کتاب الکترونیکی را از برنامههای این شهر برای رقابت در کسب عنوان پایتخت کتاب دانست.
به گفته ربانی زنگنه، در طرح بوستان کتاب بخشهای مختلفی از جمله ایجاد غرفههایی با فلش کارت آموزش، سالن مربوط به افراد نابینا و بیسواد، تور کتاب و کتابخوانی، غرفه مصور کتاب برای کودکان پیش دبستانی، موزه مردم شناسی و اسناد تاریخی و نصب یک نماد ماندگار در پارک در نظر گرفته شده است.
گنبدکاووس
طرحهای شهر گنبدکاووس، دیگر نامزد طرح پایتخت کتاب ایران نیز از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر ارائه شد که مواردی از قبیل طرح گلریزان کتاب با هدف تجهیز کتابخانههای روستایی و با همکاری همه اقشار جامعه و همچنین طرح نهادینه کردن کتابهای کوچک به جای کارتهای دعوت گرانقیمت در جشنها و مناسبتها را دربرمیگرفت.
رضا شجاعی گفت: در طرح اخیر با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق و همچنین آموزش مهارتهای مقدماتی زندگی، با همکاری هنرمندان کتابچههایی تهیه میشود و به صورت رایگان و نیمه رایگان در اختیار برگزارکنندگان جشنها و عروسیها قرار میگیرد.
به گفته وی، طرح مجازاتهای جایگزین حبس برای خرید کتاب، از دیگر برنامههای این شهر است که بر اساس آن با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص هزینه کردن محکومیت ریالی در امور عامالمنفعه، به منظور تجهیز کتابخانههای زندان و مراکز انتظامی و عامالمنفعه، فرد محکوم جهت خرید کتابهای مشخص شده به کتابفروشیها معرفی میشود و کتابهای خریداری شده با مهر وقفنامه تحویل زندان، کلانتری یا مراکز دیگر میشود.
برگزاری محافل کتابخوانی در سطح شهر و راهاندازی موزه کتاب گنبدکاووس از دیگر طرحهای این شهر است.
نیشابور
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور هم با اشاره به اینکه این شهر زمانی اولین پایتخت اسلامی ایران بوده است، گفت: نیشابور زمانی بزرگترین کتابخانههای کشور را داشته است، اما امروز از نظر سختافزاری وضعیت مناسبی ندارد.
عباس كرخی طرحهای کتاب، توزیع و عرضه کتاب، برنامه مناسبتی و قدرشناسی کتاب، هنر و اطلاعرسانی کتاب و مشارکت عمومی و همچنین ایجاد شبکه مجازی پایتخت کتاب را برخی از برنامههای این شهر خواند.
وی افزود: ما شعاری داریم با عنوان «از کتاب تا سیمرغ» که همه کارخانهها را مکلف کردهایم این شعار را روی برچسبهایشان بنویسند. ضمن اینکه مسابقهای به نام «چله چارانه» داریم که طی آن ۴۰ رباعی خیام با مشورت كارشناسان مختلف بررسی و انتخاب میشود و پس از ضبط و تكثیر بر روی سی دی در اختیار خانوادهها و معلمها قرار میگیرد. در واقع با این طرح ما خیام را به خانهها بردهایم.
یزد
شهر یزد نیز به عنوان دهمین نامزد پایتخت کتاب ایران بر اساس حروف الفبای نام شهرها با طرحهای مختلفی از جمله حفظ فرهنگ بومی این شهر و برقراری ارتباط با سایر فرهنگها با اهدافی نظیر تربیت قصهگوی بومی، ایجاد جذابیت بیشتر داستانخوانی از طریق بازنویسی داستانهای مشهور به لهجه یزدی و اجرای آن توسط قصهگوهای یزدی، تدوین و چاپ کتابهای دو زبانه در مورد فرهنگ یزد و انتشار مجموعههای کوچک از یادداشتها و نوشتههای گردشگران خارجی دراین رقابت شرکت کرده است.
در این زمینه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از مشارکت صنایع مختلفی از جمله صنایع و معادن یزد دراین طرح خبر داد و گفت: به طور مثال شرکت پیشگامان کویر بیست درصد از تخفیف نمایشگاه کتاب را که اسفندماه امسال برگزار میشود برعهده گرفته و یکی دیگر از شرکتها نیز مبلغ هفتاد میلیون تومان برای بن کتاب دانشجویان اختصاص داده است.
علی غیاثی ندوشن از ایجاد اشتیاق و میل به خواندن و نوشتن در بین کودکان، استفاده از کتاب در راستای حل مشکلات اجتماعی، نشاطآفرینی پیرامون موضوع کتاب و بازآرایی شهری و نمایش به صورت ویترین کتاب، تبلیغات شهری، ساخت و نمایش آثار حجمی و ایستگاههای کوچک مطالعه به عنوان دیگر طرحهای این شهر نام برد.
نظر شما