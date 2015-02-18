مبادلات تجاری ترکیه و پاکستان به 10 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در دیدار با ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان در راولپندی به بررسی عملیات ارتش پاکستان در منطقه قبیله نشین وزیرستان در شمال غرب این کشور پرداخت.

وی افزود: در کنار برادر خود ایستاده ایم و امنیت پاکستان مساوی امنیت ترکیه بوده و به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می گذاریم.

دیلی تایمز نیز در گزارشی نوشت نخست وزیر ترکیه و نواز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن اسلام هراسی از تصمیم خود برای گسترش همکاریهای تجاری به سه میلیارد دلار در دو سال آتی و پنج تا 10 میلیارد دلار در چند سال آتی خبر دادند.