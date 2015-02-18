  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

مبادلات تجاری ترکیه و پاکستان به 10 میلیارد دلار می رسد

مبادلات تجاری ترکیه و پاکستان به 10 میلیارد دلار می رسد

نخست وزیر ترکیه و پاکستان از افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 10 میلیارد دلار در چند سال آتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در دیدار با ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان در راولپندی به بررسی عملیات ارتش پاکستان در منطقه قبیله نشین وزیرستان در شمال غرب این کشور پرداخت.

وی افزود: در کنار برادر خود ایستاده ایم و امنیت پاکستان مساوی امنیت ترکیه بوده و به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می گذاریم.

دیلی تایمز نیز در گزارشی نوشت نخست وزیر ترکیه و نواز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن اسلام هراسی از تصمیم خود برای گسترش همکاریهای تجاری به سه میلیارد دلار در دو سال آتی و پنج تا 10 میلیارد دلار در چند سال آتی خبر دادند.

کد مطلب 2500127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها