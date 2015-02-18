به گزارش خبرنگار مهر، مولف در مقدمه کوتاهی که برای کتاب نوشته اشاره کرده که این کتاب مجموعه یادداشت های سفر ۹ روزه اش به مصر است که در بهار سال ۸۵ انجام شده است و نوعی نگاه به تاریخ مصر و اکنون آن است. تلاش نگارنده در کتاب بر این بوده که یادداشت ها به درازا نکشد و کوشیده از حواشی صرف نظر شود.

عناوین موضوعی این کتاب عبارت اند از: حق مصر، انتظار در فردوگاه، بر بالش نیل، قاهره جهانی، سهمیه خیابان‌ها، معادله دو مجهولی شرق و غرب، گرم تر از هوای قاهره، حکایت مقابر، در هوای زیارت زینب(ع)، از قاهره تا کربلا، در محله زین العابدین، «حاجت روا» یی نفیسه مصری ها، مسجد الحسین(ع)، مصر محب اهل بیت(ع)، نور تابان، خان الخلیلی، و اینک نیل!، آلونک هایی در زمالک!، عکس یادگاری با فرعون، زیارت مالک، تربیت فکری، قدم بر تپه‌های «مقطم»، مسجد سلطان حسن و البیمارستان!، بدر کامل، نخستین مسجد، سقاره و آموزشگاه رایانه فراعنه، اهرام سه گانه، خوفو را برده اند، کشتی خورشید، مرمت بینی ابوالهول، مصر فرهنگ و رسانه ها، طاووسی با چهار هزار پر، فرعون در نمای نزدیک، با مسیحیان مصر، آبراهی با بوی خون، سینا: سرزمین ماه، «عیون موسی» با طعم تبعیض، سایه جنگ، قاهره به اسکندریه آلودگی بصریه، العلمین و تانک های هیتلری، پا به پای اسکندر، اسکندریه رازها و رمزها، کتابخانه ساحل مدیترانه، مجموعه نامیرا، اسکندریه مرسی، در قلعه قایتبای، کام شیرین در سفر ناتمام.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

نفس‌هایم به شماره افتاده. پله ها هم چنان با شیبی کم به سمت بالا جریان دارند. خود را جای کارگرانی مجسم می کنم که این جا با سنگ هایی بر دوش، طی مسیر می کرده اند؛ ۱۰۰ هزار کارگر در طول ۳۰ سال.

هرم به غایت خنک است؛ هر چه بالاتر می روم، هوا خنک تر می شود؛ اهرام را مرکز صعود به آسمان می دانسته اند. سرانجام به محل قرار گرفتن مومیایی فرعون خوفو می رسم؛ اتاقی ۱۲ متری درست در مرکز هرم که پر از لوازم زندگی، جواهرات و مواد غذایی بوده، برای زندگانی پس از مرگ خوفو. سنگ‌های سقف این اتاق که بزرگ ترین سنگ های تمامی هرم اند، هر یک ۴۰ تن وزن دارند. و خود، باری صدها تنی را تاب آورده اند. به مدت ۴۶۰۰ سال.

این کتاب با ۱۰۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و ۲۰۰ جلد و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.