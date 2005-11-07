حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با تأكيد بر ضرورت تصويب طرح اعتلاي معرفت قرآني اظهار داشت : تصويب اين طرح سبب رشد كمي و كيفي برنامه هاي قرآني خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر فعاليت هاي قرآني در كشور به صورت پراكنده انجام مي شود افزود: لازم است براي فعاليت هاي قرآني برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم تا سطح معرفت قرآني كشور ارتقاء يابد .

عضو كمسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: فعاليت هاي قرآني در كشور جايگاه خود را پيدا نكرده است و پراكندگي برنامه هاي اين عرصه موجب عدم هماهنگي در انجام فعاليت ها شده است .

وي با تأكيد بر انجام فعاليت هاي قرآني به صورت گسترده تصريح كرد: برنامه ها و فعاليت هاي قرآني در كشور بايد به شكلي گسترده انجام شود و در اين راستا دولت نيز حمايت و پشتيباني خود را از اين برنامه ها دريغ نكند .

حجت الاسلام ميرتاج الديني با اشاره ضرورت پيگيري فعاليت هاي قرآني از سوي تشكل هاي مردمي گفت: اين فعاليت ها بايد با هماهنگي و برنامه ريزي انجام شود تا نتيجه عمده و چشمگيري داشته باشد از اين جهت لازم است كه دولت و تشكل هاي مردمي و غير دولتي قرآني فعاليت هاي خود را با يكديگر هماهنگ و همسو كنند .

وي در ادامه تأكيد كرد: براي گستردگي برنامه هاي قرآني لازم است دولت از تشكل هاي غير دولتي و مردمي حمايت و پشتيباني لازم را به عمل آورد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به طرح نهضت قرآن آموزي اشاره كرد و گفت: در برنامه سوم توسعه ، طرح نهضت قرآن آموزي مطرح شد و متولي اين امر سازمان تبليغات اسلامي شناخته شد اما اين طرح در سال آخر برنامه سوم توسعه به تصويب رسيد .

وي افزود: طرح نهضت قرآن آموزي هم اكنون در برنامه چهارم توسعه به شكل ديگري مطرح شده است و عنوان طرح اعتلاي معرفت قرآني را دارد كه در جهت اهداف طرح قبلي انجام خواهد گرفت و در حقيقت ادامه طرح نهضت قرآن آموزي است .

حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر ضرورت بيان طرح اعتلاي معرفت قرآني اظهار داشت: اين طرح موجب رونق برنامه ها و فعاليت هاي قرآني در كشور مي شود و بيان آن در راستاي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه رونقي براي اين عرصه خواهد بود.