انجمن فرهنگی فعالان حوزه عفاف و حجاب تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قبادی با بیان این مطلب گفت: در این مسیر تلاش داریم تا با تشکیل این انجمن، فرصت فعالیت های صنفی و فرهنگی را بیش از گذشته در اختیار تولیدکنندگان و هنرمندان حوزه عفاف و حجاب قرار دهیم.

وی ادامه داد: بحث عفاف و حجاب همواره از مهمترین اصول در فعالیت های جریان مد و لباس کشور بوده و با تشکیل این انجمن نیز اقدام های گسترده تری نسبت به گذشته صورت خواهد پذیرفت.

دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: در نشست های متنوعی که با فعالان این حوزه داشته‌ایم، زمینه‌های مختلف رویدادهای حوزه عفاف و حجاب را بررسی کرده ایم و پیشنهاد تشکیل این انجمن در نهایت مورد توجه همه دست اندرکاران این حوزه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بر این اساس با تشکیل این انجمن فرهنگی، مسایل اجرایی و برنامه های این حوزه به این انجمن تفویض می شود.

به گفته قبادی در جشنواره چهارم مد و لباس فجر نیز مزیت های زیاید برای این گروه از هنرمندان کشور در نظر گرفته شده است.

غرفه رسانه‌ها در چهارمین جشنواره مد و لباس فجر

همچنین علی کاشفی خوانساری، مدیر کمیته فرهنگی هنری چهارمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: در این دوره برای نخستین بار رسانه های کشوردر غرفه های اختصاصی خود میزبان علاقه مندان حوزه مد و لباس خواهند بود.

کاشفی خوانساری با بیان این مطلب افزود: بخش فرهنگی هنری جشنواره امسال در فضایی حدود 1500 متر برگزار می شود. وی ادامه داد: برخی از روزنامه ها و خبرگزاری ها و همچنین پایگاه های خبری در جشنواره امسال در فضایی اختصاصی حضور خواهند داشت و بحث های تخصصی مد و لباس را به شکل رسانه ای به مخاطبان عرضه می کنند.

به گفته کاشفی همچنین داوری ها بخش‌های مختلف فرهنگی هنری جشنواره آغاز شده و البته در برخی حوزه ها نیز به نتیجه رسیده است.

کاشفی خوانساری تصریح کرد: تلاش داریم تا در این دوره وجوه متنوعی را از تلفیق هنرهای دیگر را با بحث مد و لباس پیوند بزنیم و شاهد رویدادی متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته باشیم.

چهارمین جشنواره مد و لباس فجر 11 تا 16 اسفند در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.