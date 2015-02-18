آزادی ۴۰ زندانی در قم با کمک یک خیر/ حمایت از خانواده ۵۷۴ زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم، عبداله جلالی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کمک حاج حسین هدایتی که از خیران قم است، بستر آزادی ۴۰ زندانی مالی معسر فراهم شد.

وی با بیان اینکه آزادی این ۴۰ زندانی به مناسبت سالروز پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی انجام شد، گفت: کمک یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی وی شامل زندانیان مالی نیازمندی شد که از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان بدهی داشتند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم این اقدام را در راستای اهداف کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی ستاد دهه فجر عنوان کرد و اظهار داشت: آقایان پیله وران مدیر عامل ستاد دیه، قطبی مدیرکل سازمان زندان‌ها و امور تأمینی نیز در شناسایی زندانیان واجد شرایط نقش بسیار موثر و بسزایی داشتند.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اجتماعی طبقات ضعیف جامعه از جمله آزادی زندانیان نیازمند، از مهمترین فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) است، گفت: این نهاد در طول سال نسبت به این مهم اهتمام وافر دارد و حمایت این خانواده‌ها را نیز در برنامه‌های خود عملیاتی کرده است و در حال حاضر خانواده ۵۷۴ زندانی، تحت حمایت کمیته امداد قم هسنند.

جلالی با اشاره به اینکه به توصیه این خیر، زندانیان سالمند، زنان و جوانان که بدلیل بدهی مالی یا دیه غیر عمد در زندان بسر می‌برند در اولویت‌های شناسایی و آزادی قرار گرفتند، اظهار امیدواری کرد تا شاهد این نباشیم که افرادی به جهت بدهی مبالغ کم و غیر عمد زندانی شوند.

وی گفت: افراد متمکن و نیکوکار و مردم خیراندیش و نوعدوست همچون کمک‌های دیگری که در طول سال به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد دارند با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز هستیم این نهاد را در راستای آزادی چنین زندانیان مالی نیازمند غیر عمد نیز یاری کنند تا زمینه خوشحالی خانواده‌های آنها فراهم و دعاگوی خیرین باشند.