اروپا به خاطر مواضع خود در قبال سوریه احساس ناراحتی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: سران کشورهای اروپایی به خاطر مواضع سیاسی شان در قبال سوریه اکنون دشواری هایی را آزمایش می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: اروپایی ها در حال حاضر به خاطر مواضع خود در قبال سوریه که مبتنی بر اقدامات ضد دولت سوریه بود اکنون احساس ناراحتی می کنند.

عمران الزعبی در ادامه گفت: علت اصلی این احساس ناراحتی به خاطر اقدامات اشتباهاشان نیست بلکه به خاطر ترس و نگرانی از امنیتشان است که در پی حمله تروریستی به مجله فرانسوی «شارلی ابدو» رخ داد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: دمشق از ابتدای بحران سوریه هشدار داده بود که اتخاذ چنین سیاستی در قبال سوریه پیامدهای اینچنینی دارد.