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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

وزیر اطلاع رسانی سوریه:

اروپا به خاطر مواضع خود در قبال سوریه احساس ناراحتی می کند

اروپا به خاطر مواضع خود در قبال سوریه احساس ناراحتی می کند

وزیر اطلاع رسانی سوریه در سخنانی اعلام کرد که کشورهای اروپایی به خاطر مواضع خود در قبال سوریه اکنون احساس ناراحتی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: سران کشورهای اروپایی به خاطر مواضع سیاسی شان در قبال سوریه اکنون دشواری هایی را آزمایش می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: اروپایی ها در حال حاضر به خاطر مواضع خود در قبال سوریه که مبتنی بر اقدامات ضد دولت سوریه بود اکنون احساس ناراحتی می کنند.

عمران الزعبی در ادامه گفت: علت اصلی این احساس ناراحتی به خاطر اقدامات اشتباهاشان نیست بلکه به خاطر ترس و نگرانی از امنیتشان است که در پی حمله تروریستی به مجله فرانسوی «شارلی ابدو» رخ داد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: دمشق از ابتدای بحران سوریه هشدار داده بود که اتخاذ چنین سیاستی در قبال سوریه پیامدهای اینچنینی دارد.

کد مطلب 2500161
سمیه خمارباقی

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