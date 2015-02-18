به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با دريافت موافقت اصولی اولیه از سازمان غذا و دارو از اين پس تمامي تجهيزات آزمایشگاهي تست تجهیزات پزشکی اعم از وارداتي و توليد داخل در سطح كشور در آزمایشگاه‌هاي مرجع سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انجام مي‌شود.



پس از مکاتبات و تشکیل جلسات متعدد با اداره کل تجهیزات پزشکی، اين آزمايشگاه موفق به کسب موافقت اصولی اولیه سازمان غذا و دارو در اين خصوص شده‌است.



به استناد ماده پنج از فصل دوم آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده‌های اشاره شده در ابلاغیه 101/683 مورخ 15 مرداد 92 و درخواست این اداره کل، با عملکرد کلیه آزمون‌های بیومکانیک و بیوالکتریک در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و با رعایت دقیق و کامل مفاد آیین‌نامه سازمان غذا و دارو وزارت متبوع موافقت اصولی به عمل آمد.



اعتبار این گواهی‌نامه یک سال است و آزمايشگاه مرجع سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي‌بايست طي این مدت براي احراز صلاحیت هنگام صدور پروانه بهره‌برداری به تجهيز موارد تعهد شده در متن قرارداد اقدام كند.



همچنین گواهی تایید صلاحیت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اجرای کامل مقررات اداره استاندارد، برای آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی مستقر در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تمدید شد.