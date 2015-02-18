سامانه بارش زا وارد کرمان می شود/ کاهش محسوس دمای هوا

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمان از امروز، اظهار داشت: از بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر و بارش های متناوب در سطح استان کرمان هستیم.

وی گفت: این بارش ها از شمال و غرب استان آغاز و کم کم به سمت جنوب رفته و کل استان را در بر می گیرد.

حبیبی اضافه کرد: این سامانه بارشی با وزش باد نسبتا شدید در سطح استان همراه است.

وی تصریح کرد: سامانه بارشی تا یکشنبه در استان فعال است و از روز بعد شاهد کاهش دمای هوا در سطح استان کرمان هستیم.

حبیبی یادآور شد: این سامانه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت بارش برف خواهد بود.

وی گفت: آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها و هم چنین اختلال در تردد در جاده ها در این روز ها دور از انتظار نیست.