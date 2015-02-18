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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۲

حبیبی:

سامانه بارش زا وارد کرمان می شود/ کاهش محسوس دمای هوا

سامانه بارش زا وارد کرمان می شود/ کاهش محسوس دمای هوا

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از بارش باران از عصر امروز در استان کرمان خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به استان کرمان از امروز، اظهار داشت: از بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر و بارش های متناوب در سطح استان کرمان هستیم.

وی گفت: این بارش ها از شمال و غرب استان آغاز و کم کم به سمت جنوب رفته و کل استان را در بر می گیرد.

حبیبی اضافه کرد: این سامانه بارشی با وزش باد نسبتا شدید در سطح استان همراه است.

وی تصریح کرد: سامانه بارشی تا یکشنبه در استان فعال است و از روز بعد شاهد کاهش دمای هوا در سطح استان کرمان هستیم.

حبیبی یادآور شد: این سامانه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت بارش برف خواهد بود.

وی گفت: آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها و هم چنین اختلال در تردد در جاده ها در این روز ها دور از انتظار نیست.

کد مطلب 2500171

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