تغییر مدیریت باعث بحران در پرسپولیس شد/ هدایتی خریدار تیم است

به گزارش خبرنگاری مهر، یوناتن بت کلیا با یادآوری لغو اولین مزایده واگذاری برند پرسپولیس، ضمن بین مطلب فوق گفت: حرف و حدیث‌هایی مبنی بر اینکه خریداری خواهان این باشگاه نیست. با این حال تصور می‌کنم تا پایان سال واگذاری صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: آقای حسین هدایتی از افرادی است که خواهان باشگاه پرسپولیس است و حتما برای خرید برند آن وارد مزایده می‌شود. البته او به تنهایی برای خرید برند ورود نمی‌کند و افرادی او را برای پرداخت 290 میلیارد تومان همراهی خواهند کرد.

نماینده مردم آشوریان در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه پرسپولیسی است، اظهارکرد: متاسفانه این تیم در ماه‌ها اخیر دچار بحران شده است. یکی از علائم این بحران تغییر چندباره مدیریت آن است، بنابراین باید با واگذاری سر و سامانی به این تیم داده شود.

وی که با سایت خانه ملت‌ گفتگو می‌کرد، بر این باور است رسانه‌ها نباید به حواشی این تیم دامن بزنند تا مردم با آرامش خیال برای خرید برند پرسپولیس تمایلی به ورود به مزایده داشته باشند.

یوناتن بت کلیا در پایان گفت: با وجود تمام تنش‌ها و بحران‌هایی که این تیم دارد، هدایتی خواهان پرسپولیس است و با افرادی در مزایده شرکت خواهد کرد و بخشی از سهام را به پیشکسوتان واگذاری می‌کند.