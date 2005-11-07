رييس جمهور حتي نظر كميسيون هاي تخصصي مجلس را در معرفي وزرا جويا نشد

علي عسكري در گفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد، ضمن اظهار گلايه مندي از احمدي نژاد، افزود: چهار وزير پيشنهادي فقط به علت همگرايي كه با رئيس جمهور دارند، مناسب انتخاب شده اند و ما هم تلاش مي كنيم نگاه مثبت انديشانه اي را به وزراي پيشنهادي در پيش بگيريم اما نتيجه راي اعتماد قبال پيش بيني نيست.

نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس در عين حال از معرفي فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش استقبال كرد و افزود: فرشيدي به لحاظ تخصص در حوزه آموزش و پرورش مشكلي ندارد و بدنه وزارتخانه نيز او را مدير با كفايتي مي داند .

عسگري عمده سوالات نمايندگان از وزراي پيشنهادي را انتخاب تيم كاري آنان دانست و گفت اگر ارزيابي نمايندگان از وزرا مثبت باشد، بدون شك آنان راي بالايي كسب مي كنند.