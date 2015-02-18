مصر از عبور هواپیمای لیبی از حریم هوایی اش جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مصر روز گذشته از عبور هواپیمای تجاری لیبی از حریم هوایی کشورش ممانعت به عمل آورد. این هواپیما طرابلس را به مقصد استانبول ترک کرده بود.

با ممانعت مصر از عبور هواپبماهای لیبی از حریم هوایی کشورش انزوای لیبی بیشتر خواهد شد به ویژه اینکه ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که شرکت هواپیمایی لیبی به آن پرواز دارد.

پیش از این نیز مغرب بنا به دلایل امنیتی تمامی پروازها میان این کشور و لیبی را به حال تعلیق درآورد. خاطرنشان می شود مصر در پی اعدام 21 شهروند مسیحی خود توسط تروریست های داعش در لیبی مواضع تروریست ها در این کشور را هدف حمله هوایی قرار می دهد.