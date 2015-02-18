  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰

مصر از عبور هواپیمای لیبی از حریم هوایی اش جلوگیری کرد

مصر از عبور هواپیمای لیبی از حریم هوایی اش جلوگیری کرد

مصر شب گذشته از عبور هواپیمای لیبی از حریم هوایی اش جلوگیری به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مصر روز گذشته از عبور هواپیمای تجاری لیبی از حریم هوایی کشورش ممانعت به عمل آورد. این هواپیما طرابلس را به مقصد استانبول ترک کرده بود.

با ممانعت مصر از عبور هواپبماهای لیبی از حریم هوایی کشورش انزوای لیبی بیشتر خواهد شد به ویژه اینکه ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که شرکت هواپیمایی لیبی به آن پرواز دارد.

پیش از این نیز مغرب بنا به دلایل امنیتی تمامی پروازها میان این کشور و لیبی را به حال تعلیق درآورد. خاطرنشان می شود مصر در پی اعدام 21 شهروند مسیحی خود توسط تروریست های داعش در لیبی مواضع تروریست ها در این کشور را هدف حمله هوایی قرار می دهد.

کد مطلب 2500192
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها