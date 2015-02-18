به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر کودک و نوجوان شعر فجر که به دبیری جواد محقق برگزار می شود میزبان شاعرانی همچون عزت‌الله الوندی، کبری بابایی، غلامرضا بکتاش، مهدی طهوری، هادی خورشاهیان، مریم زندی، حمید هنرجو، حامد محقق، افشین علاء، ناصر کشاورز، بیوک ملکی، سعیده موسوی‌زاده، مریم اسلامی، بابک نیک‌طلب می باشدکه در آن به شعرخوانی خواهند پرداخت.

علاقمندان برای حضور در این محفل شعرخوانی که روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۹ صبح برگزار می شود، می توانند به نشانی همدان، میدان باباطاهر، جنب هتل بابا طاهر، سالن کانون پرورش فکری فرهنگی کودکان و نوجوانان مراجعه کنند.

این نشست در ادامه نشست های استانی جشنواره شعر فجر در دست اجرا قرار گرفته است.

پیش از این شهرهای مشهد و کابل این محافل شعری برگزار شده و در شهرهای تبریز و بصره و کابل و کیش نیز برگزار می شود.