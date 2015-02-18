۲۲۰ خط مبادله پستی در اردبیل دایر است

احمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر 220 خط مبادله پستی این استان از ۵۰۷ نقطه تماس پستی نیز برخوردار است.

وی افزود: با بهره گیری از این امکان از ابتدای امسال چهار میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۳۹ مرسوله ارسال شده است.

به گفته مدیر کل پست استان از این تعداد سه میلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۰ مرسوله عادی، ۷۶ هزار و ۳۳۹ مرسوله سفارشی و ۳۹۴ هزار و چهار مرسوله پیشتاز است.

عبداللهی ادامه داد: در عین حال ۴۳ هزار و ۳۴۷ مرسوله پست ویژه، ۷۴ هزار و ۹۰۱ مرسوله ثبت نامه های الکترونیکی و ۳۹۶ هزار و ۹۱۸ فقره خدمات مربوط به فروش انجام شده است.

وی رقم مرسولات وارده به استان را سه میلیون و ۵۸۰ هزار مورد عنوان و اضافه کرد: ترافیک مرسولات ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته رشد دارد.

مدیر کل پست استان با اذعان به ثبت ۸۲ هزار مورد خرید اینترنتی کالا ابراز امیدواری کرد: با افزایش ترافیک مرسولات اینترنتی در راستای شناسایی برخی کالاهای استان از جمله صنایع دستی اقدام شود.

به گفته عبداللهی سرویسهای پست الکترونیک، بازارالکترونیک، پست همراه، پست نت، پست بیمه، پست ویژه، قبول وسفارش چاپ الکترونیکی تمبرشخصی وکارت پستال از دیگر خدمات نوین پست استان است.