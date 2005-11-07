وزراي معرفي شده شناخته شده نيستند / اميدوارم ابهامات در گفتگوها برطرف شود

احمد بزرگيان در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: وزراي پيشنهادي افراد شناخته شده اي نيستند و اظهار نظر ما درباره آنها زياد كارشناسي نيست، مگر آنكه نماينده اي نسبت به وزرا شناخت قبلي داشته باشد .
وي گفت: اميدواريم وزراي پيشنهادي با حضور در كميسيون ها، پاسخگوي سوالات نمايندگان باشند و ممكن است ابهامات موجود نيز رفع شود .
نماينده سبزوار در خصوص تحولات احتمالي در صورت عدم راي مجلس به يك يا دو نفر از وزراي پيشنهادي اظهار داشت : در اين خصوص قضاوت نمي كنم ولي اميدوارم با شنيدن سخنان وزراي پيشنهادي مجلس به يك تصميم منصفانه و عاقلانه در مورد وزرا برسد .
