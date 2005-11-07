۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۰۸

بزرگيان نماينده سبزوار در گفت و گو با "مهر":

وزراي معرفي شده شناخته شده نيستند / اميدوارم ابهامات در گفتگوها برطرف شود

بزرگيان نماينده سبزوار و عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس گفت: منهاي وزير نفت به نظر مي رسد بقيه افرادي كه معرفي شده اند از روي مطالعه بوده است.

احمد بزرگيان در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: وزراي پيشنهادي افراد شناخته شده اي نيستند و اظهار نظر ما درباره آنها زياد كارشناسي نيست، مگر آنكه نماينده اي نسبت به وزرا شناخت قبلي داشته باشد .

وي گفت: اميدواريم وزراي پيشنهادي با حضور در كميسيون ها، پاسخگوي سوالات نمايندگان باشند و ممكن است ابهامات موجود نيز رفع شود .

نماينده سبزوار در خصوص  تحولات احتمالي در صورت عدم راي مجلس به يك يا دو نفر از وزراي پيشنهادي  اظهار داشت : در اين خصوص  قضاوت  نمي كنم ولي اميدوارم  با شنيدن  سخنان وزراي پيشنهادي  مجلس به يك تصميم منصفانه و عاقلانه در مورد وزرا برسد .

