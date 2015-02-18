روایت غفارزادگان از «۷ پهلوان پیر ۸ پسر جوان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان كتاب «۷ پهلوان پیر ۸ پسر جوان» درباره پهلوان پیری است كه در دوران جوانی ورزش باستانی كار بوده است. او نوهای درس خوان و با استعداد دارد كه همه اطلاعات مربوط به ورزش باستانی و فعالیتهای پدربزرگش را در یك وبلاگ اینترنتی جمع آوری و به علاقه مندان این رشته ارائه كرده است. پدربزرگ پس از سالها ورزش و انجام امور خیریه به درد مفاصل مبتلا شده، دست از ورزش برمیدارد؛ اما ورزش را به نوه جوانش و همه جوانان توصیه میكند.
غفارزادگان درباره اثر جدیدش اظهار داشت: این كتاب را سالها پیش نوشتهام و تصمیم گرفتم آن را با یك ویرایش جدید مجددا به چاپ برسانم.
وی ادامه داد: همیشه سعی داشتهام اثری را خلق كنم كه تاریخ مصرف نداشته باشد؛ لذا به گمانم این آثار پس از گذشت سالها همچنان مورد استقبال مخاطبان واقع میشود.
داوود غفارزادگان نویسنده این كتاب، بیش از دو دهه است كه برای گروه سنی بزرگسال و نوجوان فعالیت میكند و غفارزادگان تاكنون آثاری همچون رمان «فال خون»، «ما سه نفر هستیم»، «راز قتل آقا میر»، «سنگ اندازان غار كبود»، «پرواز درناها»، «آواز نیمه شب» و «شب ایوب» را به چاپ رسانده است. این كتاب در شصت و پنج صفحه با تیراژ ۲۵۰۰ نسخه برای گروه سنی نوجوان منتشر شده است.
