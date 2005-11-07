  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

عضو هيات رييسه مجلس در گفت و گو با "مهر":

فضاي عمومي مجلس نسبت به 4 وزير مثبت است

فضاي عمومي مجلس نسبت به 4 وزير مثبت است

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي فضاي عمومي مجلس را نسبت به وزراي پيشنهادي را مثبت ارزيابي كرد اما در عين حال تصريح كرد: عدم انطباق حوزه كاري وي با وزرات نفت، محل ابهام نمايندگان است .

حسين سبحاني نيا در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد، عدم تعامل دولت و مجلس در معرفي وزرا را رد كرد و اظهار داشت : قانون اعلام نكرده رئيس جمهور بايد در مورد وزرا با مجلس رايزني كند و علي الاصول رئيس جمهور بايد افرادي را انتخاب كند كه بتوانند با وي كار كنند و هم بر اساس ضوابط و تكليف خود درباره وزراي پيشنهادي و نمايندگان تصميم مي گيرند.

وي خاطر نشان كرد: توقع نمايندگان از رئيس جمهور، تنها ايجاد همفكري در انتخاب گزينه هاي مناسب و راي آوري بالاي وزرا، بوده است .

اين عضو هيات رييسه عدم راي اعتماد به يك يا دو نفر از وزراي پيشنهادي را به معناي عدم تعامل با دولت نداست و گفت : مجلس بر اساس ملاك ها و ضوابط خود عمل مي كند و اگر به يك جمع بندي معقول برسد بر اساس آن عمل خواهد كرد .

نماينده نيشابور در دفاع از چهار وزير پيشنهادي گفت: آقاي فرشيدي با 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش جدا از مسايل فرهنگي نبوده و نيروي مناسبي است و در آقاي ناظمي اردكاني هم در صورتي كه بتواند برنامه كاري خود را به خوبي تبيين كند، مي تواند راي اعتماد بگيرد.

وي افزود: مهندس كاظمي فردي قوي در حوزه امور مديريتي است و كساني كه با وي كار كرده اند، از نوع مديريت او تعريف كرده اند .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اعضاي كميسيون نفت و انرژي معتقدند فردي بايد به عنوان وزير انتخاب شود كه با حوزه مسايل نفتي آشنايي داشته باشد و آقاي محصولي در چند روز باقي مانده به راي گيري بايد تلاش كند، تا نمايندگان را در مورد توان مديريتي خود اقناع كند .

کد مطلب 250021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها