فضاي عمومي مجلس نسبت به 4 وزير مثبت است

حسين سبحاني نيا در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد، عدم تعامل دولت و مجلس در معرفي وزرا را رد كرد و اظهار داشت : قانون اعلام نكرده رئيس جمهور بايد در مورد وزرا با مجلس رايزني كند و علي الاصول رئيس جمهور بايد افرادي را انتخاب كند كه بتوانند با وي كار كنند و هم بر اساس ضوابط و تكليف خود درباره وزراي پيشنهادي و نمايندگان تصميم مي گيرند.

وي خاطر نشان كرد: توقع نمايندگان از رئيس جمهور، تنها ايجاد همفكري در انتخاب گزينه هاي مناسب و راي آوري بالاي وزرا، بوده است .

اين عضو هيات رييسه عدم راي اعتماد به يك يا دو نفر از وزراي پيشنهادي را به معناي عدم تعامل با دولت نداست و گفت : مجلس بر اساس ملاك ها و ضوابط خود عمل مي كند و اگر به يك جمع بندي معقول برسد بر اساس آن عمل خواهد كرد .

نماينده نيشابور در دفاع از چهار وزير پيشنهادي گفت: آقاي فرشيدي با 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش جدا از مسايل فرهنگي نبوده و نيروي مناسبي است و در آقاي ناظمي اردكاني هم در صورتي كه بتواند برنامه كاري خود را به خوبي تبيين كند، مي تواند راي اعتماد بگيرد.

وي افزود: مهندس كاظمي فردي قوي در حوزه امور مديريتي است و كساني كه با وي كار كرده اند، از نوع مديريت او تعريف كرده اند .