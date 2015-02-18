میزان تسهیلات اشتغالزایی معتادان بهبود یافته ۶ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی امروز چهارشنبه در جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه اشتعال معتادین بهبود یافته از اولویت های سال آینده این شورا است، گفت: براساس بررسی های انجام شده به دلیل نداشتن اشتغال ۹۰ تا ۹۳ درصد معتادان بهبود یافته بعد از یک سال دوباره به سراغ مواد برمی گردند.

وی عنوان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با صندوق مهر امام رضا(ع) قراردادی در رابطه با اعطای تسهیلات به معتادین بهبود یافته منعقد کرده است.

وی اظهارداشت: میزان تسهیلات پرداختی برای اشتغالزایی این قشر در سال آینده ۶ برابر امسال خواهد بود.

دبیرشواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ادامه داد: ستادمرکزی مبارزه با مواد مخدر هرسال اعتباراتی را در اختیار صندوق مهر امام رضا(ع) قرار داده که به معتادین بهبود یافته برای ایجاد اشتغال اعطا کند.

کریمی بیان کرد: این تسهیلات دارای سود بسیار کمی است و طی ۷۲ روز هم به متقاضیان پرداخت می شود.

وی از جمله اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری ازمصرف و استفاده از مواد مخدر را تهیه برنامه تلویزیونی ذکر کرد و گفت: امسال قراردادی به مبلغ ۴۲ میلیون تومان با صداوسیمای مرکز استان برای تهیه و پخش برنامه ای در این راستا منعقد کردیم.

وی بیان کرد: با مبلغ اختصاص داده شده مذکور برنامه ای در ۸۲ قسمت با حضور کارشناسان مجرب استان تهیه و پخش شد.

دبیرشواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بر تشکیل مجمع خیرین پیشگیری و درمان اعتیاد در استان تاکید کرد و گفت: اعتبارات ستاد مرکزی قطره چکانی است لذا برای فعالیت بیشتر و تاثیرگذارتر در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد نیاز به راه اندازی مجمع خیرین داریم.

کریمی از دستگاه های عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست مشاورانی در حوزه های اشتغال، درمان و پیشگیری از اعتیاد به ستاد معرفی کنند تا سرای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در محلات فعال شود.