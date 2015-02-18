نرخ معافیات مالیات حقوق کارمندان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ اختصاص یافت که بر این اساس تعدادی از بندهای این لایحه پس از بررسی به تصویب رسید.

وکلای ملت با تصویب بندی مقرر ساختند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات کشور تعیین شود.