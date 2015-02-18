اصلاح مشکلات قانون آئین دادرسی کیفری در حال انجام است

ذبیح الله خدائیان در جریان سفر به شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قانون آئین دادرسی کیفری یکسری موانع عملیاتی برای اجرا داشت که معاونت حقوقی قوه قضائیه پیگیر رفع مشکلات این قانون است.

وی ادامه داد: با اصلاح این موارد قانون آئین دادرسی کیفری سال آینده در کشور لازم الاجرا می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه به جزئیات اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارائه شده است.

خدائیان افزود: این لایحه اخیرا در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و آماده طرح در مجلس است که امیدواریم مجلس هرچه سریعتر این قانون را به تصویب برساند.

وی با بیان اینکه با تصویب این لایحه در مجلس قانون دائمی برای شوراهای حل اختلاف وجود خواهد داشت افزود: همچنین با تصویب این قانون تغییراتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف داده شده و موارد بررسی صلاحیت افراد بیشتر می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در شهرستان ازنا نیز گفت: با توجه به اینکه بحث تعزیرات به عهده قوه مجریه است در جلسه ای که با وزیر دادگستری خواهم داشت این مشکل را منعکس می کنم.

خدائیان با بیان اینکه در حال حاضر مردم ازنا مجبورند برای پرونده های تعزیراتی خود با طی مسافت ۴۰ کیلومتری به شهرستان دورود مراجعه کنند ابراز امیدواری کرد که با رایزنی با وزیر دادگستری برای استقرار شعبه مستقل تعزیرات در شهرستان تصمیم گیری شود.