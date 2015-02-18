اشتباهات داوری به تیم ما لطمه زد/بازی با فولاد آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی مربی تیم فوتبال سایپای البرز در نشست خبری پیش از دیدار با فولاد در خصوص این دیدار حساس اظهار داشت: ما بازیهای حساسی را پشت سر گذاشتیم بازیهایی را مقابل استقلال و نفت واگذار کردیم برای ما خیی سخت بود چون این دو تیم در صدر جدول هستند و برای قهرمانی می جنگند.

وی ادامه داد: اشتباهات داوری در دیدار مقابل نفت و استقلال به تیم ما لطمه زد .

وی در خصوص حریف تیم خود گفت: بازی با فولاد بازی آسانی نیست در بخش هجومی بازیکنان خوبی دارند و خوب کار کردند. امیدوارم آنچه که در تمرینات کار کردیم را در زمین اجرا کنیم.

پورغلامی در ادامه در خصوص شرایط سایپا در جدول رده بندی گفت: اگر در ادامه لیگ نتایج خوبی کسب کنیم، می توانیم به جایگاه های بالاتر در جدول برسیم و خودمان را بین تیمهای بالانشین حفظ کنیم.

وی درباره محرومان و مصدومان تیمش گفت: مصدوم داریم. متاسفانه نزهتی را در این بازی نداریم. البته خوشبختانه علی زینال به ما اضافه شده است ولی اینکه بتوانیم از او استفاده کنیم به نظر کادر پزشکی و بدنساز تیم بستگی دارد. ضمن اینکه در این بازی میلاد میداودی را هم به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.