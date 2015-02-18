برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه باخشکسالی وحضور پروفسور لنن درتبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیابانی چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با همراهی و همکاری اداره کل مدیریت بحران و دفتر آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی و نیز دانشگاه تبریز و مرکز بیوتکنولوژی شمالغرب کشور اقدام به دعوت از پروفسور فن لنن استاد بین المللی در زمینه خشکسالی برای سفری سه روز به تبریز و شرکت در چندین نشست و برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی کرده است.

وی با بیان اینکه مدیر پروژه اجرایی خشکسالی اتحادیه اروپا و عضو هیئت علمی دانشگاه واکنینگن هلند به همراه دکتر آرش ملکیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران به تبریز سفر می کند، افزود: این استاد بین المللی از ۲۵ بهمن با دعوت دانشگاه تهران وارد ایران شده و تاکنون چندین کارگاه آموزشی و دیدارهای تخصصی با مدیران وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، دانشگاه تهران و مراکز تحقیقاتی در تهران داشته و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته امروز (چهارشنبه) نیز به تبریز سفر می کند.

سیابانی در تشریح برنامه ای این سفر نیز اظهار داشت: بازدید از مرکز بیوتکنولوژی شمالغرب تبریز، حضور در کارگاه آموزشی خشکسالی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، سخنرانی در کارگروه زیست فناوری استان در محل دانشگاه تبریز و حضور و سخنرانی در کارگروه تخصصی خشکسالی در محل استانداری آذربایجان شرقی برنامه های این استاد بین المللی است که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با اشاره به تدوین استانداردهای مهارتی مدیریت منابع آب و خشکسالی در این سازمان گفت: بر همین اساس رشته تخصصی آکواترونیک به عنوان یکی از مبحث های پیشرفته این حوزه در سازمان فنی وحرفه ای آموزش داده می شود تا از این طریق قدمی در بهبود فرهنگ مصرف آب و مدیریت منابع این حوزه برداشته شود.