جامعه شاد و سالم خواسته قلبی مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، مازیار ناظمی در گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات کل استانی سراسر کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه ما موظف به کار برای مردم هستیم و باید از تمامی توان خود در جهت اهداف متعالی وزارت ورزش و جوانان بهره بگیریم.

وی که در گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات کل استانی سراسر کشور صبحت می‌کرد، اضافه کرد: همه ما موظف به کار برای مردم هستیم و باید از تمامی توان خود در جهت اهداف متعالی وزارت ورزش و جوانان بهره بگیریم.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی افزود: دکتر گودرزی نگاه ویژه ای به روابط عمومی دارد و بر این باور است که باید این حوزه تقویت شود. مسئولان روابط عمومی، مشاورین مدیران بالادستی هستند و این ویژگی را با عملکرد خود نشان می دهند.

وی تصریح کرد: مخاطبان شما از شما جلوتر هستند. پس باید تمامی ظرفیت های رسانه ای را بشناسید و از آنها در راستای پیشبرد اهداف سازمان متبوع خود بهره برداری کنید. ما باید جامعه ای شاد و سالم داشته باشیم و این خواسته قلبی مسئولان است.

ناظمی برنامه‌ریزی در حوزه جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با برنامه ریزی های کارشناسانه، ضمن شناسایی نیازهای واقعی و بهره گیری از امکانات طبیعی و ورزشی، فضا را به سمت شادی و نشاط سوق دهیم و مانع خمودگی، افسردگی و دلمردگی نسل جوان کشور شویم.