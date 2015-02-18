قایق تندرو فوق مدرن مرسدس را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله مرسدس با همکاری شرکت قایق سازی Cigarette Racing قایق فوق مدرنی را طراحی و روانه نمایشگاه بین المللی قایق میامی می کند. در سال های گذشته نتیجه این همکاری به تولید محصولاتی جذاب منجر شده است که از آن جمله می توان به سریع ترین قایق برقی جهان اشاره کرد.

برای نمایشگاه امسال قایق تندروی GT S به دنیا معرفی شد، محصولی با قیمت خیره کننده 1.2 میلیون دلار که با الهام گرفتن از AMG GT S مرسدس ساخته شده است.

در ساخت این قایق 15.2 متری تا آنجا که برای مهندسان مرسدس امکان داشته از فناوری های به کار رفته در AMG GT S استفاده شده است تا محصولی متفاوت و شکست ناپذیر ارایه شود. طراحان خوش فکر تیم مشترک مرسدس و Cigarette Racing رنگ جذاب و تأثیرگذار زرد با خطوط مشکی را برای قایق و خودرو انتخاب کرده اند.

همچون خودرو، این قایق نیز به موتور 8 سیلندر قدرتمندی مجهز است. قطعا 1550 اسب بخار قدرت برای چنین محصولی آن را به یکی از قدرتی ترین سیستم های حرکتی جهان تبدیل می کند.

قایق تندروی مرسدس - Cigarette Racing تنها 450 کیلوگرم وزن داشته و تا 217 کیلومتر بر ساعت نیز حداکثر سرعت دارد.

با توجه به این ارقام می توان گفت این محصول جدید همراه و جفت نسبتا مناسبی برای خودرویی محسوب می شود که صفر تا 100 را تنها در 3.7 ثانیه طی می کند.