زبان نیک گویی در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: یکی از بهترین اخلاق‌های الهی آن است که نیکی های بندگان را آشکار می‌کند و معایب آنها را پنهان می‌سازد.

وی در ادامه تأکید کرد: مردم در جامعه نیز باید اینگونه باشند که افراد در آن همواره خوبی‌های دیگران و نقاط قوت دوستان و نزدیکان را بگویند که این امر حاکی از سلامت نفس افراد است.

استاد سطوح عالی حوزه ابراز داشت: در جاهایی که عیب دیگران آشکار است نیز باید بر روی آن پرده انداخته شود و با عیب گویی کردن از دیگران آرامش جامعه را بهم نزنیم.

وی اظهار کرد: در ادعیه ما برآن تاکید شده که اگر در یک جامعه زبان نیک گویی نسبت به افراد جامعه وجود داشته باشد محبت آن جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

آیت الله سبحانی گفت: در عین حال چنانچه در جامعه زبان بیان معایب دیگران رواج پیدا کند عداوت در آن جامعه گسترش می‌یابد و در این جامعه کسی به مقصد نمی‌رسد.