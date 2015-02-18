استفاده از بهترین تکنولوژی و تجهیزات در ساخت تصفیه خانه فاضلاب قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، نمایندگان بانک توسعه اسلامی از تصفیه‌خانه در دست احداث فاضلاب قم و خطوط فرعی انتقال فاضلاب که با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در حال اجرا است بازدید کردند و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت، نحوه اجرا و مشکلات و چالش‌های پیش روی این پروژه‌ها قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای این پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد با تعامل و مساعدت بانک توسعه اسلامی راه‌کارهای مناسبی برای تسریع در اجرای این پروژه اندیشیده شود.

وی پیشرفت پروژه‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که مشکلات مهمی از جمله موضوع تحریم را در پیش رو داریم که سرعت انجام کار را تحت تأثیر قرار داده است.

عبدالحمید توکلی بینا با اشاره به کیفیت اجرای کار توسط پیمانکار اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شناختی که از پروژه‌های فاضلاب داریم پیمانکار بین‌المللی تصفیه‌خانه فاضلاب قم، کوشیده در پروژه تصفیه طراحی خوبی داشته باشد و از تجهیزات پیشرفته‌ای نیز استفاده کند.

وی افزود: در بخش سیویل نیز کیفیت، سرعت و تکنولوژی‌های اجرای کار مورد توجه ما قرار گرفته که استانداردهای بالایی برخوردار است.

نماینده بانک توسعه اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از شرکت آب و فاضلاب استان قم، پیمانکاران و مشاوران، با اشاره به پیشرفت‌های پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب قم گفت: امیدواریم در سفرهای بعدی شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این پروژه باشیم.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات اجرای این پروژه اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از توان بانک توسعه اسلامی برای سرعت دادن به اجرا و رفع مشکلات استفاده کنیم.

تنویر حیدر بخشی از مشکلات مالی پروژه را فراتر از کنترل بانک توسعه اسلامی و مربوط به مسائل سیاسی و بین‌المللی دانست و یادآور شد: سعی ما این است آنچه که مربوط به بانک می‌شود به موقع و در اسرع وقت به انجام برسانیم.

وی با ابراز خرسندی از ظرفیت قوی پیمانکار پروژه و استفاده از بهترین تجهیزات در اجرای این پروژه تأکید کرد: خوشبختانه مشکلاتی که این پروژه با آن مواجه است فنی نیست که این یک علامت مثبت محسوب می‌شود.

پیمانکار و مشاور پروژه نیز در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت پروژه و میزان پیشرفت در بخش‌های مختلف آن پرداختند و خواستار مساعدت بانک در رفع مشکلات پروژه به ویژه مسائل مالی آن شدند.

نمایندگان بانک توسعه اسلامی پس از این نشست از نحوه اجرای خطوط فرعی فاضلاب در منطقه دو قم بازدید کردند و در جریان میزان پیشرفت آن قرار گرفتند.

یادآور می شود طی تفاهم نامه‌ای تسهیلاتی به میزان 70 میلیون یورو از بانك توسعه اسلامی برای اجرای شبكه‌های اصلی و فرعی و تاسیسات فاضلاب در اختیار شرکت آب وفاضلاب قم قرار گرفته است.

بانک توسعه اسلامی یکی از موسسات بزرگ مالی توسعه‌ای بین‌المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو، در سراسر جهان تأسیس شده که دفتر مرکزی آن در شهر جده در عربستان واقع شده است.