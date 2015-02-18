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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

الازهر مصر:

انتشار و مشاهده فیلم های حاوی جنایات داعش حرام است

انتشار و مشاهده فیلم های حاوی جنایات داعش حرام است

الازهر مصر با صدور فتوایی انتشار و مشاهده فیلم های حاوی جنایات گروه تروریستی داعش را حرام اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، الازهر مصر با صدور فتوایی اعلام کرد که مشاهده فیلم های جنایات گروه داعش که شامل سوزاندن، ذبح و کشتار انسان ها است حرام است.

در این فتوا همچنین اعلام شده است که ترویج و نشر این فیلم ها نیز حرام است چرا که به چهره دین مبین اسلام آسیب می رساند.

الازهر همچنین از تمام رسانه ها خواست که جنایات تروریست ها را نمایش ندهند چرا که احساسات انسانی را آزرده می کند و در راستای اهداف خبیث گروه های تروریستی خواهد بود.

فتوای الازهر در پی انتشار فیلم اعدام 21 شهروند مسیحی مصر در لیبی که توسط تروریست های داعش صورت گرفت صادر شده است.

کد مطلب 2500228
سمیه خمارباقی

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