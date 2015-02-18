برگزیده عکس های خبری ۲۹ بهمن ۹۳

قطاری با محموله نفتی در «ویرجیانا» آمریکا از ریل خارج و منفجر شد.
عکس ثبت شده از شفق قطبی در قلعه ای تاریخی در شمال انگلستان
مردی که هنگام جشنواره «شیواتری» در معبدی در «کاتماندو» نپال سیگار میکشد.
نمایش سفید برفی و هفت کوتوله در جشن کارناوالی در «ریو دو ژانیرو» برزیل
سرسره بازی پدر و پسر در خیابانی پوشیده از برف در ایالت «تگزاس» در آمریکا
کودکان در مسابقه پخت «پن کیک» مخصوص گروه سنی کودکان و نوجوانان در «اولنی» انگلستان به رقابت پرداختند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به دیدن گورستان یهودیان در شرق فرانسه رفت.
اورانگوتانی که در محوطه باغ وحش «لایپزیک» آلمان به تخته سنگی تکیه داده است.
تصویری از برداشت برگ توتون و تنباکو از مزرعه های غرب کوبا
رفت و آمد مردم ترکیه در خیابان «استقلال» شهر استانبول
زنی در مراسم یادبود مسیحیان کلیسای قبطی مصر
نظر شما