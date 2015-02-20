خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مرور اخبار حوزه کتاب این هفته را با خبر مربوط به سخنان علی شجاعی صائین مدیر پیشین اداره کتاب آغاز می کنیم. وی که هفته گذشته با حکم وزیر ارشاد از سمت خود برکنار شده و مقابل رسانه ها برای بیان علل این برکناری، سکوت پیشه کرده بود، سکوت خود را شکست.

به این ترتیب مدیر سابق اداره کتاب به حواشی به وجود آمده در خصوص برکناری خود از این مسئولیت، واکنش نشان داد و گفت که به خاطر تخطی از دستورالعمل وزارتی مبنی بر ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌ها، برکنار شده است.

شجاعی صائین در بخشی از یادداشتی که به همین دلیل در اختیار رسانه ها قرار داد، آورده است: ... با این‌حال، پس از درج مصاحبه وزیر محترم در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۹۳، ضروری دانستم به اطلاع برسانم موضوع «دستورالعمل» یا «بخش‌نامه عمومی وزارتخانه» مورد اشاره ایشان، ممنوعیت مصاحبه مدیران وزارتخانه بوده است و علت برکناری این‌جانب نیز، مستند به نامه وزیر محترم خطاب به معاون محترم امور فرهنگی، عدم رعایت این ممنوعیت و انجام مصاحبه بوده است. نامه ذکر شده بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۷/۱۱/۹۳ صادر و عصر همان روز به رؤیت من رسید.

او در پایان یادداشت خود، نوشته است: ... مطالب فراوانی دارم که به دلیل پرهیز از ایجاد حاشیه و تنش در فضای نشر کشور فعلاً از بیان آن‌ها صرف‌نظر می‌کنم و امیدوارم دلیلی برای ذکر آن‌ها پیش نیاید.

به جریان افتادن الزام کتابفروشی‌ها به اخذ مجوز از وزارت ارشاد

خبر دیگر به جریان افتادن موضوع ملزم شدن کتابفروشی ها به گرفتن مجوز از وزارت ارشاد بود. به این ترتیب همایون امیرزاده سرپرست دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از به جریان افتادن موضوع الزام کتابفروشی‌ها به اخذ مجوز از این وزارتخانه در دفتر مذکور خبر داد.

امیرزاده در گفتگویی که با مهر داشت، گفت: بررسی آئین‌نامه نحوه تاسیس و صدور مجوز و نظارت بر فعالیت کتابفروشی‌ها به منظور استفاده کتابفروشان از مزایای بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم از دوشنبه ۲۷ بهمن آغاز شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون مجوزی برای صدور پروانه فعالیت به کتابفروشی‌ها نداشت و شعب امور مالیاتی هم بر همین اساس نسبت به اخذ مالیات مربوطه از این واحدهای صنفی عرصه فرهنگ، اقدام می‌کردند.

به گفته امیرزاده، از این پس هر کتابفروشی که بخواهد از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود، حتماً باید نسبت به اخذ مجوز از وزرت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند و در آئین‌نامه در دست تدوین در همین رابطه هم کتابفروشان در بخش «فعالیت‌های فرهنگی» جای داده شده‌اند و لذا برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مربوطه، باید نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

پایتخت ایران، پایتخت کتاب نشد

این هفته همچنین، دبیر طرح انتخاب پایتخت كتاب ایران از عدم راهیابی تهران به مرحله نیمه‌نهایی این طرح خبر داد.

محمد سلگی دبیر طرح انتخاب پایتخت كتاب ایران، انتخاب ۱۰ شهر در مرحله نیمه‌نهایی این طرح و همچنین عدم راه‌یابی شهر بزرگی مثل تهران به این مرحله را یکی از دلایل توجه این جشنواره به نوآوری و خلاقیت در طرح‌ها دانست و گفت: همانگونه که در فراخوان اولیه اعلام کرده‌ بودیم، برای ما برنامه‌های هر شهر و قابلیت اجرایی آن‌ها از ویژگی‌های سخت‌افزاری شهرها مهم‌تر بود، ضمن اینکه درشهرهای کوچک علاقه‌مندی بیشتری نیز برای کشف و خلق ایده‌های تازه و همچنین اجرای آن‌ها دیده می‌شود.

۴۶۵ کتاب در سال ۹۳ رد شدند

یکی دیگر از اخبار این هفته هم مربوط به سخنان سرپرست اداره کتاب بود.

امیرزاده سرپرست دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ گفت: از اول فروردین تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ تعداد ۵۵ هزار و ۹۷۴ عنوان کتاب برای صدور مجوز به وزارت ارشاد ارائه شد که از این میان ۴۶۵ عنوان کتاب رد شدند.

وی در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، گفت: از ابتدای امسال یعنی از ۹۳.۱.۱ تا روز گذشته یعنی ۹۳.۱۱.۲۶ مجموع تقاضاهایی که برای صدور مجوز کتاب به وزارت ارشاد آمده است – غیر از ۵ استان معین – ۵۵ هزار و ۹۷۴ مورد بوده که از این میان ۳۷ هزار ۲۷۷ عنوان مربوط به کتابهای چاپ اول و ۱۸ هزار و ۶۹۸ مورد مربوط به کتابهای چاپ دوم بوده است ضمن این ۱۹ هزار و ۴۹۴ مورد به صورت آنلاین و اینترنتی تقاضای صدور مجوز کتاب کرده اند. در این زمینه در مجموع ۴۶۵ عنوان کتاب وجود داشتند که رد شده اند.

رقابت ۳۵۰۰ اثر در بخش مسابقات آثار چاپی جشنواره صنعت چاپ

رئیس بخش مسابقات آثار چاپی چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ هم این هفته، از رقابت ۳۵۰۰ اثر در این دوره از جشنواره خبر داد.

محمدحسین رحیمی‌یگانه گفت: ۵۰۰ اثر شرکت کننده در جشنواره از طریق مراجعه به سایت، ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند. همچنین ۳۰۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده که این‌آثار پس از ثبت‌نام و تعریف بارکد در جشنواره شرکت داده شدند.

۳۴۰ ناشر در نمایشگاه کتاب قم شرکت می کنند

نمایشگاه کتاب استان قم امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن در شهر قم افتتاح می شود و طبق سخنانی که در نشست خبری این نمایشگاه مطرح شد، ۳۴۰ ناشر در این نمایشگاه شرکت می کنند.

حمید خرمی مدیر نمایشگاه استانی کتاب قم در نشست خبری این نمایشگاه که روز سه شنبه ۲۶ بهمن برگزار شد، گفت: نمایشگاه کتاب استان قم در بخش‌های عمومی، دانشگاهی، کمک آموزشی و کودک و نوجوان در مکانی به وسعت ۱۵ هزار مترمربع و در پنج طبقه دایر خواهد شد.

وی گفت: ۳۴۰ ناشر در قالب ۲۱۱ غرفه و با بیش از ۵۰ هزار عنوان در دهمین نمایشگاه کتاب استان قم حضور دارند.

افتتاح نمایشگاه کتاب دهلی

نمایشگاه کتاب دهلی هم ابتدای این هفته، صبح شنبه ۱۴ فوریه برابر با ۲۵ بهمن با حضور وزیر فرهنگ و توسعه منابع انسانی و رئیس شورای ملی کتاب هند و با حضور ناشرانی از کشورهای ایران، لهستان، آلمان، فرانسه، مصر، سنگاپور، آمریکا، کره جنوبی، استرالیا، چین، مالزی و ترکیه افتتاح شد.

«میهمان ویژه» نمایشگاه امسال دهلی‌نو، سنگاپور و «کشور مورد توجه» این نمایشگاه کره جنوبی است. در این میان، انتشارات الهدی به نمایندگی از ۱۶ ناشر ایرانی، ۷۰ عنوان کتاب را به این نمایشگاه برد.

این نمایشگاه تا سوم اسفند با حضور ناشرانی از ایران، در شهر دهلی برپا خواهد بود.