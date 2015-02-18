جایگزین هایی باید برای علل گرایش مردم به اعتیاد در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز چهارشنبه در جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: مجموعه دولت تدبیر و امید مسئله مواد مخدر و اعتیاد را به عنوان خطرناک ترین معضل اجتماعی می شناسد و حساسیت بیشتری هم نسبت به آن دارد و برنامه ریزی هایی هم برای پیشگیری و مقابله با این آسیب کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه گرایش به مواد صنعتی به دلایل مختلفی از جمله درآمدزا بودن و تولید راحت تر آن نسبت به مواد سنتی در دنیا رو به افزایش است.

وی به تحقیقات انجام شده در خصوص علل گرایش مردم به موادمخدر اشاره کرد و اظهارداشت: بر مبنای این تحقیقات کسب لذت نخستین علت و کنجکاوی و افسردگی از دیگر علل گرایش به مواد مخدر است.

استاندار کردستان ادامه داد: برای مقابله با اعتیاد باید جایگزین هایی برای علت های مذکور گرایش به مواد مخدر در نظر گرفته شود.

زاهدی بیان کرد: افزایش نشاط اجتماعی با برگزاری برنامه های مختلف به ویژه هنری در امکان متعدد می تواند تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته باشد.

وی افزود: از نوروز امسال در سطح پارک های استان برنامه های مختلف هنری به منظور ایجاد فضای نشاط و شادابی برای جوانان به اجرا در می آید.

وی در ارتباط با اشتغال معتادین بهبودیافته نیز گفت: در گام اول باید آموزش های لازم به این افراد ارائه شود و کارآفرین هایی هم برای اشتغال این قشر جذب کنیم.

استاندار کردستان ادامه داد: اشتغال مستقیم با اعطای تسهیلات به معتادین بهبود یافته به لحاظ کنترل آن مشکل است و علاوه براین خروجی مطلوبی هم نخواهد داشت لذا باید برنامه ریزی شده در این راستا حرکت کنیم.

زاهدی با تاکید بر اینکه آموزش هایی که در مدارس به دانش آموزان داده می شود باید در راستای پیشگیری باشد، عنوان کرد: هدف آموزش در مراکز آموزشی هم چون مدارس و دانشگاه ها درمان نیست بلکه پیشگیری مدنظر است لذا باید به ارائه مباحثی در این خصوص پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه به معتادین باید نحوه درمان آموزش داده شود، بیان کرد: وقتی مخاطب ما جوانان پاک است باید مرارت ها و سختی های ناشی از اعتیاد آموزش داده شود.