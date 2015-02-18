به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سهراب‌پور در بیستمین نشست سراسری روسای بنیادهای استانی عنوان کرد: با توجه به اینکه سال جاری رو به اتمام است، برگزاری این نشست بهترین فرصت برای انتقال تجربیات و ایده‌های بنیادهای نخبگانی استانی است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری با نهادهای اجرایی استان‌ها به منظور نیل به اهداف تعیین شده در حوزه نخبگانی، استانداری‌ها را مهمترین نهادهای اجرایی استان‌ها دانست و افزود: استانداری‌ها در واقع مراکز حکومتی استان‌ها هستند و بنیادها می‌توانند از ظرفیت‌های این نهاد به بهترین نحو در جهت نیل به اهداف سند راهبردی کشور در امور نخبگان برخوردار شوند.

سهراب‌پور ادامه داد: در روند انتخاب روسای بنیادهای استانی، سه نفر بر اساس ضوابط موجود از طرف استاندار اعلام می‌شود که در بین این افراد، در نهایت یک نفر توسط بنیاد ملی نخبگان و با حکم رئیس بنیاد ملی نخبگان به ریاست دفاتر استانی منصوب میشود.‎‌

وی بر لزوم ارتباط بنیادهای استانی با دانشگاه‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: نخبگان و استعدادهای برتر غالباً در فضای دانشگاه حضور دارند و به همین دلیل ارتباط هرچه بهتر با دانشگاه می‌تواند در تسریع برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان تاثیرگذار باشد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه نظام حاکم بر کشور یک نظام مردمی است، اظهار داشت: در ایران همواره بزرگترین و مهمترین اقدامات مانند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از سوی مردم انجام شده است، بنابراین دفاتر بنیاد نخبگان در استان‌ها باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی حرکت کنند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم بنیادهای استانی شناسایی و در نهایت کمک‌گرفتن از خیرین است که البته این امر با کمک استانداری‌ها و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. حضور خیرین در حوزه علم و دانش می‌تواند اثرات بسیاری مانند آنچه در عرصه مدرسه‌سازی اتفاق افتاد را در پی داشته‌ باشد.

سهراب‌پور با بیان اقدامات انجام شده از سوی برخی خیرین در اعطای بورس پژوهشی و آموزشی، گفت: باید خیرین را برای فعالیت در تجهیز آزمایشگاه‌ها، ساخت خوابگاه و مرتفع کردن دیگر نیازهای موجود در حوزه علم و فناوری ترغیب کرد چراکه پیشرفت کشور در گرو پیشرفت علم و فناوری است.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات آئین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: در گذشته تمام کارها در بنیاد متمرکز بود که با توجه به افزایش افراد تحت پوشش و فعالیت‎ها کار بسیار سختی به شمار می رفت. بر همین اساس در آئین‌نامه‌‌های جدید بحث برون‌سپاری مطرح و بخشی از کارها بر عهده دانشگاه‎ها قرار گرفت با توجه به اینکه اولین تجربه دانشگاه محسوب می‌شود، رفع مشکلات رفته رفته صورت می‎گیرد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: خدمت به استعدادها و نخبگان از تاکیدات همیشگی رهبری بوده است که نتیجه آن ترغیب و تشویق آنها برای اثرگذاری در مسائل کشور خواهد بود.

وی همچنین از انتخاب نفرات برگزیده جایزه علامه طباطبائی سال ۹۳ خبر داد و گفت: افراد برگزیده جایزه علامه طباطبائی سال ۹۳ انتخاب شده‌اند که طبق دوره‌های گذشته نخبگان برگزیده از تمام استان‎های کشور هستند و پس از تائید نهایی معرفی خواهند شد.