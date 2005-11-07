مجتبي علوي سخنگوي باشگاه ابومسلم ايران خودرو درگفت و گو با خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت : سرداردايات مربي ترك ابومسلم كه پيش ازاين قراربود دربازي مقابل فجرسپاسي شيرازدرورزشگاه تختي حضوريابد و شاهد اين بازي باشد به علت تعطيلي تمرين ابومسلم درچند روزاخيرحضور وي به روزسه شنبه موكول گرديد و وي درتهران به تيم خواهد پيوست و كارخود را با تيم شروع خواهد كرد.

علوي اظهاراميدواري كرد: افزوده شدن اين مربي تركيه اي با تغييراتي درابومسلم همراه خواهد بود كه اين تغييرات به ابومسلم كمك مي كند تا نتايج مناسبي را درمسابقات آينده كسب كند.

وي خاطرنشان ساخت : والدم بازيكن برزيلي تيم ابومسلم نيز يك شنبه شب وارد ايران مي شود و درتمرينات آتي ابومسلم حضورخواهديافت و درصورت كسب رضايت كادرفني در بازيهاي آينده ابومسلم مورد استفاده قرارمي گيرد.

وي درخاتمه تاكيدكرد: مشكل ابومسلم فقط درگلزني است و بازيكن خارجي ابومسلم مي تواندگره كورخط حمله ابومسلم را بازكند.

