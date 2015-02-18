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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

هفته دوم لیگ حرفه‌ای بسکتبال؛

میزبانی مهرام از هفت الماس/ پتروشیمی در آبادان به میدان می‌رود

میزبانی مهرام از هفت الماس/ پتروشیمی در آبادان به میدان می‌رود

در هفته دوم رقابتهای لیگ حرفه‌ای بسکتبال تیم مهرام در تهران میزبان هفت الماس قزوین است و پتروشیمی بندر امام در آبادان به مصاف نفت این شهر می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابتهای لیگ حرفه‌ای بسکتبال فردا پنجشنبه برگزار می‌شود که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم مهرام، قهرمان لیگ ملی در تهران میزبان هفت الماس قزوین است. مهرام که در نخستین بازی برابر ثامن مشهد به راحتی پیروز شده بود به دنبال کسب دومین برد متوالی است این در شرایطی است که هفت الماس قزوین بعد از استراحت در هفته نخست برای اولین بار در لیگ حرفه ای به میدان می‌رود.

تیم پتروشیمی بندر امام، نایب قهرمان لیگ ملی در هفته دوم مهمان نفت آبادان است. پتروشیمی که در بازی نخست خود صنایع ماهشهر را برده بود این بار انگیزه‌های زیادی دارد تا در لیگ حرفه‌ای قدرتمندانه کار خود را پی بگیرد و ناکامی در کسب عنوان قهرمانی لیگ ملی را جبران کند.

برنامه دیدارهای روز پنجشنبه که همزمان ساعت 16 برگزار می‌شود به شرح زیر است:
* شهرداری گرگان - پمینا اصفهان
* پالایش نفت آبادان - پتروشیمی بندرامام
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - ثامن مشهد
* مهرام تهران - فولاد هفت الماس قزوین

 

 

کد مطلب 2500252

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