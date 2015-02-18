به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر ووشو باشگاه‌های ایران با حضور 9 تیم در دو گروه برگزار شد. در گروه یک تیم‌های دانشگاه آزاد، شهرداری بندرعباس، شینگ یی چوان ووشو (عمران اریکه)، رنگ فیروزه شیراز و تاکسیرانی آمل رقابت کردند که در پایان دانشگاه آزاد و شهرداری بندرعباس به نیمه نهایی صعود کردند.

در گروه دو نیز پارس جنوبی، سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان، پاس قوامین ناجا و هیات آذربایجان شرقی رقابت کردند که پارس جنوبی و پاس قوامین به مرحله نیمه نهایی رسیدند.

براین اساس، صبح فردا پنجشنبه و در مرحله نیمه نهایی ابتدا دانشگاه آزاد اسلامی با هدایت منصور نوروزی و کیوان شیرآقایی به مصاف شاگردان مجید ملکی در پاس قوامین خواهد رفت. سپس پارس جنوبی با سرمربیگری رامین موحدنیا به مصاف تیم شهرداری بندرعباس با هدایت علیرضا بهرمن می رود.

تیم‌های برنده این دو دیدار ظهر همانروز برای کسب جام قهرمانی به میدان می روند و بازنده‌ها نیز دیدار رده بندی را برگزار خواهند کرد. این رقابتها به میزبانی آکادمی فدراسیون ووشو واقع در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.